تبيان توفيق: هو بالله الشيوعي غير الحلقوم عنده شنو !!





هو بالله الشيوعي غير الحلقوم عندو شنواا

إنسان مقهور مقصي من المجتمع مبهدل جوهرياً فاقد لسند الذات متعفن الدواخل وداخله فيهوا خُلعه من زمن نميري وتماها ليهوا البرهان الجابوا” السنابل “خلتو مخلخل جسدياً وفكريا ونفسياً!!

هو بالله الشيوعي إنسان عشان نقعد نسمع ليهوا ندوه لملم فيها صعاليق امدرمان وشماسه أتني وبعض الوريفات المعروفات!!

هسع لو كنا في الندوه كان الأبابيل ديل سوهو لينا بالدكوه!!

يقولون

أن أبابيلاً على هيئة بشر قد نزلت على أرض امدرمان فألجمت أحفاد الشيطان ورجمتهم (طوباً وبومبان) فقالت لهم اتحسبون أنفسكم في عهد الإنقاذ ودلع قوش ونعيم قاعة الصداقه وحراسات التجمعات وتصديق الفعاليات لتفعلوا ماتريدون!!

ذلك عهد مضى وفي زمانه كنتم تقيمون فعالياتكم تحت حمايه الجهاز!!

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إنفض سفه المخزولين ذاتياً والمنبوزين مجتمعياً صعاليق المدينه والمدنيه!!

قاليك إترجموا رجم الشيطان في مكه ماشاف زيو 🤣😂

تباً لكل سفيه

تبيان توفيق