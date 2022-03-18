تكريم حميدتي يمدينة بورتسودان شرقي السودان





نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان حميدتي دقلو في ضيافة شباب العامراب والحباب مساء اليوم بمدينة الثغر الباسم بورتسودان…وحسناً فعل هؤلاء الشباب فبوعيهم الجمعي اليوم تصدروا المشهد في احتفائية رائعة بجسمهم المدني كأول مبادرة نوعية نشهدها تنفذ علي الأرض الواقع في زخم دنيا الكرنفالات والاستقبالات والتكريمات التي يشهدها الفريق دقلو بمناسبة زيارته للولاية – والتي تدافعت إليها المؤسسات والفعاليات الأهلية والإجتماعية والمدنية منذ وصوله الولاية قبل يومين…والجدير بالذكر أن الوفد المركزي بجانب الفريق دقلو يضم عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومدراء المؤسسات القومية بالخرطوم…كما أن خطابات الفريف حميدتي في كل هذه الفعاليات التي شهدتها اتسمت بالوطنية والمسؤولية والحث على الوحدة والمحبة والتعايش السلام -ونبذ القبلية والعنصرية والكراهية والفرقة والشتات.. أرجوا ان تعقب هذة الزيارة النوعية والموسعة قرارات جريئة لصالح انسان الولاية الذي أكتوي بغلاء الأسعار وشح وانعدام الخدمات الأساسية برغم تعدد وتنوع الموارد ووفرت الدخل والمؤسسات ذات الربح العالي التي تضمها الولاية …

Nouraldeen Abeeb

#ودابيب