وعدونا بأن (الكيزان سيصرخون) ولكن لحكمة يعلمها الله عادوا إلى مؤسساتهم وهم يُزًفون على أنغام الموسيقى





سبحان الله

هل تعلم بأن السيد طه عثمان (المتهم بخيانة الأمانه) عضو لجنة إزالة التمكين (المُنحله بموجب قرارات التصحيح) ورئيس لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني!! يعاني من نفس أمراض وأعراض الشاب أبو هريره آخر وزير للشباب والرياضة(بحكومة البشير) والذي (قُتل) داخل زنازين لجنة إزالة التمكين نفسها بفعل الإهمال الطبي وعدم السماح له بالعلاج!!

والله من أراد أن يتعظ من حال الدنيا وتقلبات أمورها وسوالف الدهر وحِكم النزع والإستخلاف وزوال الملك وتجرع البشر من نفس كؤس الأحقاد والوقوع في مدافن الشر وشرور المكائد ماعليه سوا النظر والتمعُن فيما آلت إليه قحط ولجنة إزالة التمكين وحال عضويتها وعضوية احزابِها!! مابين ليلة وضُحاها سقطت راياتهِم وتنكست شعاراتهم فأصبحوا مطاردين مشردين مجروحين مستضعفين منبوزين من كل المجتمع تبدل حالهم من الوعيد إلى الصُراخ الشديد!! وعدونا سابقاً بأن (بأن الكيزان سيصرخون) ولكن لحكمة يعلمها الله عاد الكيزان إلى مؤسساتهم وهم يُزًفون على أنغام الموسيقى والذبائح وتوزيع الحلوى والتبريكات بالعوده رُدت منتزعاتِهم وفُكت حساباتِهم المجمده فأصبحوا يضحكون في حال (الثوره) وما آلت إليه من ضعف وهوان!! نشاهد صراخ أحزاب قحط ولجنة إزالة التمكين عبر البيانات الصادرة بحساباتهم المنتشره ع الفيس بوك وتغريدات عضويتها وهم يتباكون ويشتكون ويناشدون بما وصل إليه حالهم وحال المقبوضين(بفعل خيانه الأمانه) من عضوية لجنة إزالة التمكين المُباده!! لايسعُني إلا أن أقول (سبحان الله)

تبيان توفيق ❤️

