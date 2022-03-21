لجنة إزالة التمكين المُبادة قد نسيت أن تذكر عهد حمدوك وقوى الحرية والتغيير





لجنة إزالة التمكين المُباده مُنزله بيان قالت حتنشُر(وحتشُر) فساد عهد (الكيزان) وفساد عهد (البرهان) مابعد 25 أكتوبر!!

المهم في فجوة زمنيه مابين العهدين حكمها( عُمر إبن الخطاب)!! ماتركزوا فيها كتير ياشباب ياوااااعيييين جدا جدا 😂

ياريت الناس العاملين فيها ملائكة ديل يدونا نُبذه عن فترة (جنة الله في الأرض بسكانِها الصالحين) ويستجيبوا لطلبات ا كُفار العهدين الكُفار طلباتهم بسيطه👇

عايزين تفصيل لقروش القومه للسودان الإتشالت من المؤسسات والمواطنين ورجالات الأعمال

عايزين تفصيل لجنيه حمدوك الدفعناه

عايزين تفصيل لدعومات الخارخ والمنح المستلمه من الاتحادات والمنظمات

عايزين كشف حساب لبنود الصرف في جامعه السودان والخرطوم والنيلين والجزيره خلال فترة الفجوه الزمنيه

عايزين كشف لأموال كورونا وحنان أكرم زاتوا

عايزين كشف رقمي لمستردات أموالنا من رموز النظام السابق

عايزين كشف بإستلامات لجان دعم الإعلام البديل

عايزين كشف بأموال سودانير

عايزين كشف بأموال وزارة التجاره الكانت بتتم خارج الوزاره

نتمنى إدراج طلب (الكُفار) من ضمن (مفاجأة) اللجنه لأهميه الأمر!!

من عجائب الزمن القحطي!!

أن تخرج لجنة إزالة التمكين المُباده عبر منشور تتوعد فيه بكشف الفساد(محدد بفتره زمنيه) وتنسى زمنها الذي حكمت فيه السودان فولغت بفساد لم يرى السودان مثله من قبل (حقآ) من أتى هؤلاء!!

من عجائب الزمن القحطي

أن تخرج لجنة علي (بابا) واللصوص (الأربعه) ببيان لتقول فيه بأنها على صدد (نشر) فساد عهد (الكيزان) وعهد (البرهان) مابعد الخامس والعشرون!! بالمستندات!!

نحن كمتابعين للرأي العام سننتظر (شًر الفضائح ودق الصفائح)

ولكن!! لابد من أن نذكر (الشباب والشابات والعجائز من أهل السودان قاااطبه لنقول لهم) بأن لجنة إزالة التمكين المُباده قد نسيت أن تذكر عهد حمدوك وقوى الحرية والتغير الذي كان مابين عهد (البرهان) وعهد (البشير) وكأنهم يؤكدون بان السودان قد مره بفجوه زمنيه (تبعثرت خلالها كل أوراق البلاد والعباد وأُبيد فيها الأخضر واليابس وضرب الفسادُ والكساد أركان الدوله لدرجة ان اللجنه تجاوزت ذلك العهد من شدة (فساده)

حقآ لسنا في حوجة بأن نرى مستنداً أو تذكيراً أو تنبيها ليؤكد لنا مفاسد (مثلث) برموده فالعالم كله قد عرف

بداية حرب المستندات!!

إذا إختلف اللصان ظهر المسروق!!

تبيان توفيق