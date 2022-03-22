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من الجيد ظهور لجان المقاومة على شاكلتها الحقيقية!!
من الجيد ظهور لجان المقاومة على شاكلتها الحقيقية!!
كلما صمت الناس خلعت قحط ولجانُها جلباباً من جلاليب الفوضى التي ترتديها!!
ظاهرة التتريس!!
من يغلقون الشوارع ويمنعون المواطنين من الذهاب والإياب إلى أماكن عملهم ماهم إلا أطفال بسن المراهقه مدفوعين دفعاً لإثارة الفوضى!!
لا أعتقد أن من بينهم مواطن صالح بكامل وعيه فالمواطنين الذين نعرفهم تركوا شوارع التهلكة وهدم الوطن!!
المعركه يجب أن تنتقل مابين من يريد الشعب ولجان المقاومه
تبيان توفيق
2 تعليقات
لماذ تتهاون الحكومة في التعامل مع لجان القمامة ولا تقبض عليهم وتقدمهم للمحاكمة … بدون استعمال اي نوع من العنف … يجي قاضي ووكيل نيابة وقوة من الشرطة تقبض على حراس المتاريس وتحاكمهم في الحال … ويمكن استعمال السجن مع وقف التنفيذ ولو قبض عليه مرة اخرى يضاعف له العقاب ويسجن ….. شد حيلك شوية يا برهان …عوووووووك
Let him to control the market and the prices