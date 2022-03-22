



من الجيد ظهور لجان المقاومة على شاكلتها الحقيقية!!

كلما صمت الناس خلعت قحط ولجانُها جلباباً من جلاليب الفوضى التي ترتديها!!

ظاهرة التتريس!!

من يغلقون الشوارع ويمنعون المواطنين من الذهاب والإياب إلى أماكن عملهم ماهم إلا أطفال بسن المراهقه مدفوعين دفعاً لإثارة الفوضى!!

لا أعتقد أن من بينهم مواطن صالح بكامل وعيه فالمواطنين الذين نعرفهم تركوا شوارع التهلكة وهدم الوطن!!

المعركه يجب أن تنتقل مابين من يريد الشعب ولجان المقاومه

تبيان توفيق