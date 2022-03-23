



#دعوه_لردع_السكاري

أيدينا مع بعض حنخلي الحكايه ممكنه عشان

أبوي وأبوك وأختي واختك واخوي واخوك وعمي وعمك يصلوا مكان وجهتهم!!

عشان الناس تقدر تنجز خلال يومها ومايكون في تعطيل لااازم نتضافر وندعم ونتكاتف خلف #التوعيه_السليمه

البقفلوا الشوارع بالمتاريس ديل شفع وماممكن بسبب شافع تعطل الف شخص!! القاعدين يترسوا الشوارع ديل عطاله ماعندهم مسؤوليه!! البترسوا الشوارع ديل مغيبين بفعل الآيس (المخدر)

المسؤوليه عندك انت يامواطن لأنك محمول بمصاريف اليوم والإيجار لأنك مطالب من أولادك في البيت بالأكل والشراب لأنك لازم تصل مكان شغلك عشان ماتعجز معاك وعشان كده محتاجين نتكاتف!! بإزالة (الفوضى) والدفاع عن ساعات يومك المُهدر!!

#الشماسه ديل ماعندهم شي كيسهم فاضي وعباره عن حلاقيم بس وأمس (المواطنين) سكوا (#الصعاليك) ديل في السوق المركزي وطردوهم وفتحوا الطريق والسوق استمرا بدون خوف!! واليوم برضوا المواطنين ( سكوا (#المخروشين) ديل في شارع المطار وشارع المعونه وشارع عبيد ختم وفتحوا المتاريس والعربات وصلت وجهتها بكل سهوله!!!

انت وانا وكل زول قلبوا حار(وودبلد) أمام واجب محتوم بأن تتحرر الخرطوم من (كلاب) المترديه والنطيحه والفطيسه!!

انا شخصياً بديت انزل#هاشتاق

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#أفتح_طريقك_يامواطن

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