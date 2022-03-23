تبيان: الحمد لله الذي ردني من دار الحزب الشيوعي إلى دار امي وابي بعاداته وتقاليده!!





هذه الصوره لي شخصياً أراها منتشره مابين (ثنايا) دقاديق المخبولين من لجان السجم والرماد وناشطي أحزاب الخراب!! يغردون حولها ويكتبون إنستري يامطلوقه فاكه الزينه لي منو؟؟ لا تنهي الناس عن خلق ياتبيان وتأتي بمثله (عارُ عليك)

فليتأمل كلُ منكم ما سأكتبه عن شخصي!!



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ما أظن في زوله شافت الأنا شفتوا في حياتي مع إني كنت صغيره جدآ لكن دخلت أماكن وشفت حاجات ما حتصدقوها!! أسوأ تجربه مرت علي بحياتي كلها كانت تجربة إنضمامي للحزب الشيوعي (مايُعرف بالجبه الديمقراطيه) كانت مرحله مُتدرجه من مجموعه صغيرة بتستمع لأغاني (عقد الجلاد) لجمعية تهتم بحقوق المرأه ثم للإنضمام لمجموعة مبادرة لا لقهر النساء ومن بعدها (كائنه مكتمله) (مشحونه بالوهم حول المرأه وحقوقها وتحريرها من قيود الأسره والمجتمع والعادات والتقاليد ونبذ العنف) وبالفعل بديت مشواري من بداية أولى جامعه حتى السنه الثالثه وانا جزء من كل أنشطة الحزب الشيوعي الكان بيعملا وقبل اليوم نزلت مقالات مفصله عن نشاطي لأنو كان عندي( كاميرا) وكنت مهتمه بالوثائق والصور الفوتوغرافيه ومبدعه جدآ في الحته دي!! والتصوير كان واحده من العوامل الخلتني اكون حضور بكل منشط يقُام للمجموعات بتاعتنا!!

التجربه المريره بالإنقياد الأعمى خلف مفاهيم الناس ديل عن الأسره والعادات والتقاليد خلتني اصل مرحله من الإنحلال الشخصي والضياع وعدم الإلتزام يعني كنت سيئه جدآ جدآ وصلت مرحله من المراحل بقيت اتمرد على امي وخلاني لأني (البِكر) في البيت وابوي كان بره السودان!! إتلاقيت مع شخصيات معروفه ودخلت معاهم في تفاصيل زي وئام شوقي وإحسان فقيري وزينب عمر وداليا طلحه وآمال حسين الزين وعدد من ناشطات حقوق المرأه وبعد ما إكتشفت إنو المجموعات دي ماهي إلا أزرع وواجهات للحزب الشيوعي بقيت اراجع في نفسي حبه حبه!! وساعدتني ع كده صديقتي العزيزه وقبل عشره أيام كتبت ليكم عنها بوست ووضحت ليكم إنها كان عندها القدح المعلى في إني أصل لمرحله أشبه ماتكون لمراحل التوبه والرجوع لطريق الأسره والمجتمع!!

بالمناسبه الصوره دي منستره جدآ جدآ لأنك لو كنت بتعرفني قبل سنتين ومتابع صفحتي (القفلوها) كنت حتشوف صور اعنف من دي!! لاني كنت بتصور وبنزل صورتي من منطلق الحريه الشخصيه وانو المجتمع دا ما مسؤل مني ولا عن تصرفاتي وأنا (حُره) أعمل الأنا عايزاهوا لحدي ما وصلت مرحله مع نفسي بأنو المجتمع دا جزء مني وعندوا أُطر أنا ماممكن اتجاوزها لأنو فيهو العم والخال والأخ والصديق والأم والأب!!

بدايات الثوره وأيام الإعتصام كنت جزء من تجمع خريجي كليه الهندسه بجامعه الخرطوم وكان من أكبر التجمعات الواعيه وعندها إنتشار بالميدان وفيهوا كميه من المثقفين والسياسيين والناشطين يعني تجمع كلمتوا مسموعه !! خلال اللقاء لاقينا محمد ناجي وأمجد فريد وسلك وبعض من عضويه التجمع الكانت معروفه من خلال كلامهم حصلت إختلافات حول إعلان الحكومه من داخل الميدان وإنوا السُلطه دي حقت الشعب المعتصم دا وهو المن حقوا يشكل حكومتوا المهم حصلت إختلافات وتباين حول وجهات النظر وبعد فتره تم تقسيم التكتل دا لمجموعات وأنا كنت في مجموعه خرطوم اثنين!! ومن هنا بدأت المشاكل والتخوين وفي بعض الناس خلوا التجمع وبقوا يجوا الإعتصام كداعمين فقط!!

وصلت الحاله مرحله من المراحل لو فتحت خشمك وقلت كلمه نصيحه يشككو فيك ويقولو ليك انت كوز وانتي كوزه ويستبعدوك من المناشط ولحدي الفتره دي في جزء من الرفاق معاي ماعندهم علم بأني خليت الحزب الشيوعي وإنسلخت منوا لاني كنت مداومه لمناشط مجموعة أقمار الضواحي!! وأغلبية عضويتها من الرفاق الشيوعين!! المهم أنا كتبيان بقيت ماخده موقف شخصي من الحزب الشيوعي ومن التجمع وبقيت بعيده من كل المناشط لحدي ما تم فض الاعتصام بالقوة الكلنا شفناها وبدت تظهر الحقائق وتظهر وجوه الناس الكنا من ضمنهم وبقينا نعرف من الباع ومنوا الإشتري ومنوا الكان سبب في إنو مشوار إعلان الحكومه المدنيه من داخل الإعتصام مايكتمل ومنو الإختار ود الأمين عشان يتكلم لأنو هو عارف إمكانياتوا الضعيفه عشان يتسبب في ضرب التجمع اكتر واكتر!!

انت كزول صديق لي ممكن تختلف معاي في الفكره وتتناقش معاي فيها يا أقنعتني يا أقنعتك لكن حكايه تشيل صوره وتمشي تلف بيها في المنشورات والتعاليق عشان توصل فكرة إنو الزوله دي مطلوقه!! دا مابيحلك مني ولا من كتاباتي ولا حيخليني أخجل منك ومن اجعص قحاطي وهمي قاعد هنا وأحمد الله إنو انت عرفت تبيان بعد بقت وااااعيه وإلا ماكنت حتقدر تقرأ المنشور دا إلا بي مُترجم من الحاج يوسف ولا الديم!!

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✍️ الحمدلله الذي ردني من دار الحزب الشيوعي ومجموعاته إلى دار امي وابي بعاداته وتقاليده!! فأصبح الحزب الشيوعي يوجه إعلامه ويحرض عضويته لإغلاق حساباتي وشتمي ووصفي بالكوزنه والامنجه حتى لا أكتب أو أتحدث ولكن هيهات كما قال فلمنقوا!!

غير الجًقِد ماعندي ليكم شي!! (يامناخيس) الكلمه البين القوسين دي كنا بنقول اكعب منها زمان!!

الصوره تعود لزمن الجاهليه ماقبل الإسلام وكانت بحسابي القديم قبل سنتين ولم أتمكن من حزفها!!

وصيه اخيره لقيت صعلوك قافل طريقك بي ترس افتحوا ع طول لانو بكون مخروش ومسطول!!

#أفتح_طريقك_يامواطن

تبيان توفيق ❤️