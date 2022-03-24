الفاتح جبرا يكتب : يوم الحساب





عا العبدلله لكتابة هذا المقال ما حدث في زيارته الأخيرة لبورتسودان تلك الزيارة ذات الأغراض المكشوفة، وهي إعداد الميناء للمشترين (الروس) بعد أن تم الاتفاق بخصوص بيعها والذي تم فضح حقيقته عبر القنوات الفضائية، ونشرت كل تفاصيله ولم يستطع الرد وبكل سذاجة وقع في الفخ بسفره فور وصوله للسودان لميناء بورتسودان وفي ذهنه اكمال المهمة بكل سهولة ولكن وجد ما لم يكن يحسب له حساباً عندما أفحمه أسود الشرق ( بأن الميناء خط أحمر وانهم لن يسمحوا بخصخصتها اوبيعها ولا الجن الاحمر يقدر يمسها ) وتفاجأ في رحلته هذه بما لم يتوقعه عندما هتف حفيد أسد الشرق عثمان دقنه ضده (العسكر للثكنات والجنحويد يتحل ) رغم تهديد عميله ترك لهم والذي (عملا ظاااهرة) وفضح نفسه بانه هو الذي ساعدهم في انقلابهم الاخير حيث قالها صراحة (العسكر يحكم بس) ولكن هيهات ان يخمدوا صوت الثورة . وهنا أريد أن اذكره بأن الثورة ليس شارعين في الخرطوم فقط كما قال انما هي ثورة عمت القرى والحضر، وها هي تحاصره في الشرق وسوف تلاحقه في كل شبر من هذه الأرض السودانية الحرة . يبدو أن الرجل قد (طاش عياره) وبات يهذي ويلصق الفشل الحاصل الآن بالمدنيين حيث قال أنهم لن يرجعوا للثكنات الا بعد أن (يسلموها) لوطني يحترم العلم السوداني ولن يسلمها لمن يأخذون مرتباتهم من السفارات الأجنبية ، وبكل غباء قال للثائر الذي هتف امامه (انتو عملتو شنووو ورونا انجازاتكم) ، وهنا سوف نرد عليه بكل بساطه ونوجه إليه اسئله عله يفهمها حتى وإن عجز عن الرد ونقول : عندما تتحدث عن الفشل من المفترض أن تتحسس موقعك الآن وانت رئيس الالية الاقتصادية التي وصفتها بالناجحة والتي اصدرت كم وخمسين قراراً ونفذت منها قرارا واحدا دي نبلعها كيف يا بروف)؟ الا ترى عندما تحكم بالفشل وأنت رئيس اكبر لجنة إقتصاديه فإنك تدين نفسك بنفسك؟ وعندما تشترط انك لن تسلمها الا لوطني دعنا نسألك ما هي معايير الوطنية عندك ؟ وعندما تتحدث انك لن تسلمها لمن يقبضون مرتباتهم من السفارات ؟هل نسيت أبناء الوطن الذين ارسلتهم للدفاع عن دول لا ناقه لهم فيها ولا جمل بمقابل مرتبات من السفارات؟ هل نسيت مهمتك مع دول الاتحاد الأوروبي وما هي طبيعتها ؟ وعندما تتكلم عن احترام العلم السوداني هل نسيت علمك الخاص بك هل هناك اذلال للعلم برفع علم غيره في موطنه وباي حق تفعل ذلك ؟ وعندما تتحدث عن الانجازات فسؤال مردود عليك (ورينا انت عملت شنووو)؟ ماذا انجزتم؟ وماذا تتوقع من الذين تقتلونهم بدوشكاتكم وأسلحتكم الثقيلة ان ينجزوا غير تلك الثورة التي سوف تقتلعكم؟ زمن الدسدسة والغتغيت انتهى على قولك وكل شيء انفضح وبان و(تاني سواقه بالخلا مافي) ، هذا الفشل فشلكم والوطن لن يباع في سوق النخاسة وهيهات أن يكتمل المخطط الآثم لأن الثورة منتصرة بإذن الله وعندها سوف يكون (يوم الحساب) كسرة: إن غداً لناظره قريب!! كسرات ثابتة: •مضى على لجنة أديب 886 يوماً …. في إنتظار نتائج التحقيق ! •ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟ •أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير إنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟ •أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ •أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).

صحيفة الجريدة