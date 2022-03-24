تبيان توفيق: الطريق إلى ستة إبريل.. العسكر للثكنات!!





هكذا طُبعت أوراق التوت ثم وُزِعت على الوريفين من سُكان الأربعين والستين ونسوا السُكان الريفيين فقالوا أن طريق إبريل (سالك) وأنا أقول بأن الطريق (هالك) فإذا خرج الشعب من ثكناته بلجانه وأحزابه ومكناته فسيجد الجيش والشرطه والدعم والحركات والبركات كلُ شاهرً( آلاته)!!

الطريق إلى ستة إبريل!!

✍️طريق لن يتجدد فذلك طريقُ فُتح بمفتاح السفاح( الجامد) وكان له من الجنود (حامد) و لأصحاب الديار مكائد وللدعم (شدائد) والبطشُ (زائد) والكل ينادي بسقوط (القائد)!!

الطريق إلى ستة إبريل!!

✍️مابين إبريل( الثوره) وإبريل( العوره) فوارق فسابقاً كانت حُره هُتافُها من (ضمير الشعب إلى ضمير الجيش ) لذلك إستجاب أما إبريلُ هذا فهو إبريل (الأحزاب) وإن هتفوا فسيكون هتافً من( الأحزاب إلى بوت الكاب) وسيقف عند (الباب)!!

الطريق إلى ستة إبريل!!

✍️طريق لو إستكلته قحط ونجحت في نصب الخيام وأقلقت المنام فلا مفر من جُلباب الخيش ودخول الجيش وللجيش دعم ودمج وحركات (لأنها منظومه ومصفوفه) وكأنك يازيد ماغزيت!!

الطريق إلى سته إبريل!!

✍️ستكون مواكب إبريل (العوره) مختلفه عن مواكب إبريل (الثوره) لأنها ستتكون وتتلون من جموع الناس فيختلفوا على ثلاثة سنين مضت على ألم ومضد(ثم يعود الكل من حيث أتى)

فاليستعد الكل ليحتفل!! بيوم الخيبة الأشتر وخازوق السودان الأكبر!!

عاش نضال الشعب المكوي

محباتي

✍️تبيان توفيق🌹