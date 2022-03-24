عشرون فرداً من فرافير بري والستين والأربعين والميرغنية فأرغوا وأزبدوا وزغردوا





تلخيص اليوم

من العًصُر إلى العًصِر

خرجوا وكلهم أمل في خروج الشعب معهم فنادوا وتهادوا بسقوط القصر!! كانت الثانية ظهراً فظهروا عشرون فرداً من فرافير بري والستين والأربعين والميرغنيه فأرغوا وأزبدوا وزغردوا ثم زاغ منهم من زاغ بفعل البل (غريب المذاق) من بقي منهم حتى الآن سيعود مع صوت الآذان!!

تم حفظ الطاقه البراقه والعرق المُراق بإرشيف المواكب السابقه!!

أرى سراج عزرائيل الثوره يتململ فكم لبث دون أن يغرد بأن إحتسبنا فلان شهيدا

الحسابات تقول بأن لهذه الإحتجاجات كم سنًة ضوئيه لبلوغ الثوره ومن بعدها سيُري بأي سيناريو سيسقط البرهان التعبان وحميدتي الثعبان

ادونا البعدوا

✍️ تبيان توفيق ❤️

