سراج الدين مصطفى يكتب : نقر الأصابع





الدكتور بشير عبد الماجد .. شاعر كنوز محبة!!

(1)

غزارة الإنتاج الإبداعي، لا تعني أبداً جودة المنتوج وهي ليست بمعيار يُمكن أن يقاس عليه، وتلك الغزارة الإنتاجية ربما توقع صاحبها في شراك الاستسهال أو التكرار من حيث الأفكار وسطحية المنتج الإبداعي، وذلك لا يعني بالضرورة المُطلقة أن تصبح قاعدة يمكنها أن تصبح مرجعية، فهناك بعض الحالات النادرة من حيث منتوجها الإبداعي الغزير ولكنها تميزت بالرصانة والإمتاع، ويقف الشاعر الكبير إسحاق الحلنقي كواحد من تلك النماذج صاحبة العطاء الغزيز عالي الجودة وكذلك الشاعر اسماعيل حسن فهو أيضاً كان شاعراً متدفقاً وحيوياً وشعره ينبض بالحياة ومازال حاضراً حتى اليوم، أغنيات الحلنقي واسماعيل حسن خلدتهما في وجدان الناس وأصبحا في مقدمة الذاكرة لا يطالهما النسيان.

(2)

في مسار الأغنية السودانية الطويل، هنالك شعراء خلدهم الوجدان الجمعي (بأغنية واحدة) .. ولم يكونوا من أصحاب الإنتاج الثر والغزير، وربما بعضهم لم يجد حظه من الشهرة ولكن (الأغنية الواحدة) التي قدمها جعلته حاضراً حتى وإن غابت سيرته ومسيرته وتفاصيل حياته الشخصية، والنماذج كثيرة وتكاد لا تحصى أو تعد، ولكني أحاول في هذه المساحة التوقف عند بعضهم مما أتاح البحث المضني أن أعثر على بعض تفاصيل حياتهم، وهي تفاصيل ربما تبدو خافية وتحتاج لمجهود إضافي وتحقق كامل من أي معلومة.

(3)

أغنية (كنوز محبة) التي لحنها الموسيقار بشير عباس وتغنى بها الراحل زيدان ابراهيم، هي واحدة من الأغاني المحفورة في وجدان الشعب السوداني ، فهي توافرت فيها كل عناصر الجودة والخلود من مفردات ذات عذوبة ولحن سهل وتلقائي ويمتاز بالسلاسة والبراعة في تصوير الكلمة موسيقياً، ثم الأداء المبهر لزيدان ابراهيم ـ كعادته دوماً ـ الأغنية بمواصفاتها تلك خلدت اسم شاعر الدكتور (بشير عبد الماجد) ورغم أنه قدم أغنية أخرى اسمها (خوف) وتغنى بها الفنان الطيب مدثر، ويقول عنها الدكتور بشير عبد الماجد قصيدة (خوف) لحنها زميلنا في المعهد والجامعة اسمه محمد صديق الأزهري كان مدرّس موسيقى وقد وجدها يوماً على ورقة فوق مكتبي أخذها، وقال إنه سيلحنها ووافقت وقدمها بدوره للفنان للطيب مدثر. تقول كلماتها:

إني أخاف عليك من شعري، ومن شجني..

وأخاف منك على أن أصبحت شاعرك المغني..

أنا في نهايات الدروب وأنت في فجر التمني..

(4)

شاعر أغنية كنوز محبة للدكتور عبد الماجد بشير من أبناء بورتسودان؛ ولد في المتمة 1939م، حائز على ليسانس آداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم ودراسات عليا في التربية، ومنحته جامعة أم درمان الإسلامية درجة الدكتوراه الفخرية في مجال التربية، عمل معلماً للغة العربية في مدرسة بورتسودان الأميرية الوسطى في أوائل الستينيات وفي معهد التربية بكسلا وكلية المعلمين ببخت الرضا.. كما انتدب لتدريس اللغة العربية بجمهورية الصومال.. له عـددٌ من الدَّواوين الشِّعريَّة الـمخطوطة منها: (أصداءٌ وأشواق)، (أغـنيةٌ للمحبوبِ الـجافـي)، (خـفقةٌ أُخـرى)، (مع الأحبابِ الـراحلين)، (ترانيم).

(5)

ويحكي الدكتور بشير عبد الماجد عن قصة أغنية كنوز محبة ( كنت في بخت الرضا سنة 1967م وكان يسكن معي صديقي أحمد محمد صالح أستاذ لغة عربية وذات يوم خرج للنادي وعندما عاد وجد أمامي ورقة كتبت عليها بعض كلمات أخذ يقرأها بتمعن، ثم رجعنا بورتسودان مسقط رأسنا، ثم حدث وتقابلنا وزملاء لنا آخرون؛ محمد إسماعيل أستاذ لغة عربية أيضاً ولقمان وكان لديه محل للأحذية في السوق وكلنا أصدقاء مقربون).

(6)

مستدعياً تلك اللحظات (وفي يوم عزمنا لقمان عشاء في مطعم جديد وقتها اسمه البستان وصاحبه لبناني وكان مطعما حديثا، وأثناء العشاء أخبر أحمد محمد إسماعيل أني أكتب الشعر ولدي كلمات جميلة جداً، لا بد تسمعوها منه وطلب مني قراءتها وبعدها، طلب مني محمد إسماعيل كتابتها.. أخبرته أني سأكتبها لاحقاً، لكنه أصر أن اكتبها في لحظتها وتعللت بعدم وجود ورقة الآن ولا قلم فما كان منه إلا ان أخرج قلماً من جيبه وقلب قائمة الطعام ومدها لي قائلاً وهذه هي الورقة، وأمليتها له وهو كتبها ورجعنا بخت الرضا وفي يوم وبينما أنا جالس في البيت سمعت في الراديو المذيع يقول زيدان إبراهيم يقدم أغنية جديدة من تلحين الأستاذ بشير عباس وتأليف الأستاذ بشير عبد الماجد ووقتها كان الوالد رحمه الله على قيد الحياة وهو مدرس لغة عربية ودين وتبدو المفارقة أن ولده يكتب الشعر الغنائي).

(7)

أغنية كنوز محبة بكل تاريخها الجمالي الطويل وقدرتها على الحفر في وجدان المستمعين ولكن شاعرها الدكتور بشير عبد الماجد أراد لها أن تحكي عن تفاصيلها ومكنونها من خلال الاستماع لها والتأمل في المفردات الشعرية.. فهو توارى خلف الكلمات ولم يرد أن يفضح نفسه والسبب الذي جعله يكتب تلك المخطوطة الوجدانية ..فهو قال عن مناسبة القصيدة حينما سألوه عنها قال مناسبة القصيدة فأنا اُفضل أن تسأل عنها القصيدة.. وأمام هذا الرد الشافي فأنا أترك ذلك للقارئ الذي لا يحتاج للاستعانة بصديق عندما يقرأ لبشير عبد الماجد:

لما تشتاق للمشاعر .. تملأ دنياك بي عبيرا

لما تشتاق للعواطف .. تنسجم تلبس حريرا

أبقى أسأل عن قلوبنا .. تلقى فيها كنوز محبة

تلقى فيها بحور حنان .. و تلقى فيها الشوق يغرد

و تلقى فيها الريدة فاردة .. جناحا تشتاق للربيع

يا ربيع .. يا ربيع

لما تقسو عليك ليالي الوحدة ..والليل يبقى ليل

و النجوم تلمع بعيد .. تسخر من السهران وحيد

برضو أسأل عن قلوبنا .. تلقى فيها كنوز محبة

تلقى فيها بحور حنان .. و تلقى فيها الشوق يغرد

تلقى فيها الريدة فاردة ..جناحا تشتاق للربيع

إنت ما برضك حبيبنا ..والحنان الفي قلوبنا

أصلوا نابع من عيونا ..والمحبة الفيها لو ما إنت

ما كانت محبة ..كل أشواقنا ومشاعرنا

وأحاسيسنا النبيلة ..إنت ما أهديتا لينا

كيف تضيع أحلى ما أهديت يا غالي