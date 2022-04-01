سراج الدين مصطفى يكتب :نقر الأصابع ..





على طريقة الرسم بالكلمات

(1)

وأنا أبحث في تفاصيل حياة هذا المبدع الكبير الطيب عبد الله ..كان لابد من مراجعات للتجربة ذاتها من حيث تكوينها وتأثرها بالمحيط الجغرافي والنفسي .. ولعل هذا يتضح منذ بدايات هذا الفنان الذي دوّن البعض سيرته ذاكراً (شارك للمرة الأولى بوصلة غنائية في حفلة بمسرح السينما بمدينة شندي في أوائل الستينيات وكانت هذه هي المرة الأولى التي يراه مسؤولون كبار من لجنة إجازة الأصوات حضروا من إذاعة أم درمان بالخرطوم وأبدوا إعجابهم الشديد به ودعوه للحضور إلى إذاعة أم درمان بالخرطوم).

(2)

اهتم به أحد كبار رجال الدولة والسياسة في الحكومة السودانية آنذاك وهو الدكتور إدريس البنا الذي كان رئيساً لمجلس رأس الدولة في منتصف الثمانينيات، ولطالما ذكر الفنان الطيب عبد الله بأنه كان الأب الروحي له حيث قدمه للأوساط الفنية المرموقة كفنان قادم وجاهز للعطاء وليس لصقل الموهبة وتفاجأ الطيب عبد الله عند ذهابه للأستوديو لأول مرة عندما تصوّر بأنه سوف يخضع لامتحان من لجنة الأصوات ليفاجأه اعضاء اللجنة بأنه قد تم اعتماده كفنان من الدرجة الاولى مسبقاً وانه مطلوب منه ان يبدأ فوراً بتسجيل اول اغنياته وهي اغنية أماني من كلماته وألحانه حيث كان مطلعها:

كيف هان عليك يا حبيب تسلاني ..

وتنسى عطفي عليك وحناني ..

سيب الخصام وتعال صافيني..

يا حبيبي الدني أماني..

قصة محبة معمر القذافي لأغنية يا فتاتي!!

(3)

لاقت الأغنية قبولاً فاق كل التكهنات والتقدير وأصبحت تذاع عدة مرات في اليوم الواحد وذلك لما كان يتمتّع به المذياع – الراديو- كوسيلة إعلامية قوية في ذلك الوقت . وبرز الفنان الطيب عبد الله كفنان ذا حس فني عال وفي زمن قياسي مما جعله يحترف الغناء وبالرغم من انه كان يكتب ويلحن اغانيه الا ان كبار الشعراء كانوا قد عرضوا عليه اشعارهم وقدم منها الكثير. استمر الطيب عبد الله في تقديم روائعه الفنية الخالدة للجمهور وأصبح نجماً ساطعاً في عالم الغناء السوداني.

جذبته ذات مرة القصيدة الرائعة بالعربية الفصحى – ذات الفراء (والتي عرفت بأغنية يا فتاتي) لأحد الشعراء السودانيين الكبار وهو الشاعر الطيب محمد سعيد العباسي تضمنت القصيدة كيفية الحالة النفسية التي انتابت الشاعر الذي كان بالقاهرة ذات يوم عندما هَمّ بمغازلة امرأة قبطية جميلة تمشي على الطريق فما كان منها إلا أن عيرته بسواد لونه قائلة له عليك أن تمد لحافك على قد رجليك …الخ فما كان من الشاعر إلا أن قال:

يا فتاتي ما للهوى بلد كل قلب بالحب يبترد..

وانا ما خلقت في وطن في حماه الحب مضطهد..

فلماذا أراك ثائرة وعلام السباب يضطرد ..

الا لان السواد يغمرني ليس لي فيه يا فتاة يد

(4)

كان الراحل الجميل محمود عبدالعزيز ..اسما عريضا لا يحتاج لتعريف ويكفيه جداً أن غير معظم المقولات السائدة عن الغناء السوداني ،فهو غير مقولة (سمح الغنا في خشم سيدو) لتصبح مقولة جديدة (سمح الغنا في خشم محمود) وتكسير مثل هذه القناعات لا تنتجه الفراغات والأشكال الغنائية الواهنة .. فهو وضع بصمته المميزة حتى أصبح سيداً لكل الفنانين الشباب وتعدى ذلك وأصبح ينافس كبار الفنانين عبر جمهور عريض وصل مرحلة الهوس والجنون بتجربته الغنائية.

(5)

أهم ما كان يميز محمود عبد العزيز اهتمامه العالي بالتنفيذ الأوركسترالي .. فهو لا يصعد لخشبة المسرح الا ومعه أوركسترا مكتملة من شأنها أن تقدمه لمستمعيه في أبهى صور التنفيذ .. ورغم أن محمود عبد العزيز درج على التغيير في أفراد الأوركسترا بحسب المزاج وقرب العلاقة الشخصية ولكن هذا لا ينفي اهتمامه المتعاظم بالأوركسترا حتى تخرج الأغنيات بطريقة بديعة.

(6)

تجربة محمود عبد العزيز مرت بعدة مراحل أو مدارس لحنية لعل أبرزها مع الملحن عبد الله الكردفاني وفرقة البعد الخامس الموسيقية التي عاشت مع محمود عبد العزيز أنضر فترات عمر تجربته الثرة بالمتغيرات. محمود تغنى لعدد من الملحنين كان أبرزهم يوسف القديل الذي قدم مع محمود عبد العزيز أغنيات كثيرة بدايةً من لهيب والشوق نور العيون وما تشيلي هم ..كلها كانت أغنيات ناجحة وحققت حضور في قائمة أغنياته الطويلة.

(7)

ولكن بتقديري أن تجربة محمود عبد العزيز مع الملحن ناصر عبد العزيز كانت أكثر نضجاً ومغايرة واختلفت كلياً عن كل تعاملاته مع الملحنين الذين سبقوا تجربته مع ناصر عبد العزيز ..فهو أضفى على محمود لونية غنائية بدأها محمود مع دكتور الفاتح حسين في شريط (سكت الرباب) و(في بالي) وهذه الألبومات هي التي شكّلت ملامح محمود الأولى ..ولكنه عاد بعد ذلك للشكل التقليدي من التنفيذ الموسيقي وترك فكرته الأولى مع الدكتور الفاتح حسين الذي خطّط حينها لمسار جديد لتجربة محمود في ذلك الوقت.