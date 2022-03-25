تبيان توفيق: منعم سليمان (بيجو صلعة) أول من باع وإستلم فيلا في مصر وتوكيل تصدير!!





قادر تتخيل إنو منعم سليمان (بيجو صلعة)

أول من باع وإستلم فِله في مصر وتوكيل تصدير!!

مقابل الإنصراف بكل صمت

قادر تتخيل إنو ودكوثر بقى يكتب منشور واحد بس بدل الألف منشور الكان بنزِلن في الدقيقه الواحده برضووو بسبب التحزيرات الوصلتوا من المخابرات عن طريق أشخاص معينين!!

قادر تتخيل إنو اللجنه مشت تستلم عربية حازم حلمي الأدوها ليهوا أيام حمدوك بإعتبار إنو عضو في لجنة الإعلام البديل تم منعه من التسليم عن طريق تلفون من مكتب البرهان مباشر!!

قادر تتخيل إنو سبب إطلاق سراح المتهم خالد عجوبه مابي سبب المرض مع إننا كلنا عارفين المتهمين بيتعالجوا في مستشفى الشرطه وبيرجعوا السجن!! السبب إنو خالد عجوبه قدم معلومات ومستندات حيه أدانت مجموعه المتهمين القاعدين الان الان في الحبس وأولهم كرنديس وعبدالله سليمان!!

قادر تتخيل إنو سكرتارية مكتب حمدوك بي صمتهم بنات وأولاد تم نقلهم وتعينهم في مكتب سكرتاريه نائب رئيس مجلس السياده!! حميدتي!!

قادر تتخيل إنو لغمان مجبور يشتغل في التلفزيون لانو ممسوك في قضيه أخلاقيه!!

قادر تتخيل إنو في شباب مشوا وقابلوا فولكر بصحبة بعض الأحزاب السياسية واتفقوا على دعم وتغير مفاهيم الشباب حول ضرورة التوافق والقبول بالمجلس العسكري وفي نص تاني من لجان المقاومه ماعندو خبر!!

قادر تتخيل إنو انت بتدعم في إحتجاجات لمجموعات كل هدفها إسقاط مجلس عشان تجي تستلم سلطه تاني من جديد وماعشان هم عام أو إهتمام بقضايا المواطن لانو انا وانت وكل الناس جربت الأحزاب السياسية دي وشافت تجربتها!!

المدفون كتيييىيير

الوعي بقى أكبر

تبيان توفيق ❤️