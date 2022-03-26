يا جماعة الرئيس البشير كيف كان يدير الدولة ومن أين يدعم السلع والخدمات؟





في الحلة عرفت جارة الشايقية بأن زوجها متزوج عليها ضرة بدون علم زوجتـهُ فنقلت هذا الشمار الحار ولم تستطيع الجارة كتم الخبر

فهرولت الجارة الي الي جارتها الشايقية تخبرها

فجلست وتناولت القهوة

واخبرت الزوجة هذا الخبر

ولكن كانت المفاجأة

# الزوجة تعرف ان زوجها متزوج في السر

#الجارة لماذا لا تواجهي زوجك

#الشايقية

حالياً زوجي خايف مني وبشيل مصاريفي بالزيادة ويومياً بايت في بيتي

لو اخبرته بانني اعرف زواجه الثاني

لقسم مصاريفي بيننا الاثنين

وقسم المبيت بيننا

دحين زوجي خايف انا اعرف الحقيقة لذلك خايف وبنفذ طلباتي

#انبهرت الجارة من ذكاء الشايقية

# يا ليتنا تعلمنا من الشايقية

# الشعب عارف انو بعض الكيزان بسرقوا

ولكن الشعب ماخد حقو بزيادة وشوية

جالون البنزين 27 جنيه وكهرباء بمية جنيه تقعدك شهر

ودواء مدعوم وعيش مدعوم والشعب الحياة ماشة معاه اخر حلاوة

#جاءوا ناس الحرية والتغيير وسوسوا للشعب

باسقاط هذا النظام الفاسد وسوف يكون كل شئ بالمجان التعليم الصحة الخ

# الشعب عمل بهذه الوصية

ورفعوا لينا شعار الحل في البل

# اول حاجة بلونا بل العيش 50 جنيه

# جالون البنزين 4500 جنيه

الكهرباء بل ذي البل

اكيلو لسكر من 18 جنيه الي 600 جنيه

يا ليتنا عملنا بوصية الشايقية

# المهم يا جماعة الرئيس البشير دا كان بدير الدولة كيف?

وهو محاصر?

وبدعم الحاجات من وين

*متداول