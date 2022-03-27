داليا الياس: والله بقينا إنصرافيين وماعندنا رحمة لى بعض بشكل فيه شئ من المبالغة!!!





لو كنت فى مكان مذيعات التلفزيون القومى لجعلت (توب الزراق) هو الزى الرسمى لإطلالتى وإن كانت يومية!!

أو إعتمدت (التوب الأبيض) وحده دون سواه للخروج عبر الشاشة!!

طالما كان ديدن المتلقى هو التركيز فى المظهر بعيداً عن المحتوى ومشاكل الرسالة الإعلامية المرئية وقضايا وهموم العاملين عليها والإنصراف عن التفاصيل الجوهرية!!!

عندكم فكرة التوب بقى بى كم؟!!

عندكم فكرة مرتب المذيعة كم وظروفها شنو؟!!

بغض النظر عن تحفظى عن الظهور بالعباءة الكرداسة أو غيرها…. هل الموضوع بيستحق كل هذه (الفورة)؟!.. خلاص مشاكل التلفزيون إنتهت عند حدود زى المذيعات؟!

والله بقينا إنصرافيين وماعندنا رحمة لى بعض بشكل فيه شئ من المبالغة!!!

#مبادرة_عودة_توب_الزراق

داليا الياس