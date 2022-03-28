تبيان: إذا تم تغيير النظام فليس لقحط طريق سوى العودة لحُفرة الدخان ودق الريحة





الي قحط

إذا حدث هذا وتم تغير النظام فليس لقحط طريق سوى العوده لحُفرة الدخان ودق الريحه وتجهيز الوِساده المُريحه لإستكمال ماتبقى من قصة ريد وغرام وزواج العسكر فهو الوحيد القادر ع تأديبها !!!

تفنيد مقطوعه 🌹

✍️من خلال المؤتمر الصحفي لقوى الحريه والتغير خرجنا بتأكيد وتصريح على أن قحط لن تعود لخيار الشراكة مع العسكر على أي حال من الأحوال!! هذا التصريح في إعتقادي بأنه “الفنيشنق ” الذي ضربت به أعمالِها ونسفت به وجودها من المشهد السياسي إن صدقًت وثبتت على خيار المُمانعه وعدم العوده للشراكه (هل لقحط قلب لينهي سنتين ونِصف من المتعه والزواج) قحط قلبها (قاسي) ♥️

المهم أكرر إن صدقت قحط فإنها ستتحول إلى كيان أشبه بالشخص الذي يرتاد المُناسبات فيقتات دون أن يكون من المعازيم وأصحاب الضًلع الفخيم!! يعني حيبقوا (صواريخ) وهذا لأسباب ساشمِلها وسأُفصِلها في هذه الجُزئيه كتفنيد لهذا الموقف الغير مفيد!! إذا لم ترتضي قحط بالشراكة فهذا يعني أن يتم إجبار العسكر وإخراجًهُم من السلطه وإعادتهم إلى الثكنات وينتهي وجودها في خط السياسه ثم تنصيب قحط بأحزابها الأربعه دون أي حزب ثاني لتكون هي الحكومه وهي الوزارات وهي القرارات وهي القصر وهي النصر وهي القانون والقضاء والقضاة وهي صاحبت الأمر بالمعروف والنهي عن مُنكر الدعم السريع والحركات والجيش والشركات نعم هذا هو رأي ومُراد قحط الأول!!

أما الخيار الثاني لقحط والذي يمكن مسوقًه من خلال التصريحات بعدم العوده للشراكة في حال فشل الخيار الأول أو فالنقُل (الأُمنيه) الأولى فإمتنع الجيش من العوده للثكان فإن لقحط مشوار طويل وطريق شاق لأن تعمل أكثر لتأجيج الشارع العام وتضغط المواطن أكثر فأكثر ثم تعمل بكل طاقاتِها وتستخدم كل وسائل الخُبث الإعلامي والواقعي حتى تتمكن من (إخراج) الشعب السوداني قااطبه كما حدث في ديسمبر٢٠١٨م حتى يكون لها وجه جديد تفرض به رأيها السياسي على المشهد السوداني كما حدث سابقاً في عهد البشير ولكن يبقى السؤال إلى أين (ستُوجه) قحط الشعب هذه المره؟ هل للقياده؟ أم للقصر؟ 😂 فهنالك عسكر وهُنا عسكر وهذا يعني (سكسيك الشراكة راكب فيك ) !! أم أن الوجهه ستكون (لمُثلث برموده)

وإذا إفترضنا أن قحط قادت الشعب الأربعين مليون نسمه بمافيهم الدواب والدبايب وأخرجتهُم فإعتصمت في شارع الله دا فكيف لها من إستلام السُلطه هل لقحط ترتيب داخل المؤسسة العسكرية وبإتفاق يضمن نجاح إستلام السلطه وتسليمها لها والعوده للثكنات 😂 (دا منوا الضابط القنعان الممكن يفكر مجرد تفكير في إنوا يعمل إنقلاب ويستلم برهان وحميدتي وجبريل ومناوي والطاهر وجلاب ويستلم السُلطه ويديها لقحط تسليم مُفتاح!! هوووووي شغلتكم دي نيه نيه نيه عشره مرات!!

إذا قلنا الخيار الأول مااانجح والخيار الثاني بتاع الإنقلاب دا بقى هو الخيار المطروح فلقحط أيضآ طريق طويل ووعِر بأن تضمن مشاركة قوات الدعم السريع والحركات المسلحه وشق الجيش نصفين لتنفيذ مخطط الإنقلاب العسكري المخطط له في سته إبريل!!

وإذا حدث هذا وتم تغير النظام فليس لقحط طريق سوى العوده لحُفرة الدخان ودق الريحه وفرش الوساده المُريحه لإستكمال ماتبقى من قصة ريد وزواج مابينها وبين العسكر!!

ولد دااااا (جيبوا لي جعفر حسن 😂)عايزاهوا مشوار قياده بطريق سته أبريل 😂😂

تبيان توفيق ❤️