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المطلوب تنظيم حفل وداع متواضع للبعثة الأممية غير الشرعية وإنهاء مهمتها بإنتهاء أجلها في يونيو
ودعوها
المطلوب تنظيم حفل وداع متواضع للبعثة الأممية غير الشرعية وإنهاء مهمتها بإنتهاء أجلها في يونيو.. كل خطوة بخلاف ذلك هي خطوة بأتجاه خاطيء يفتح طريق الفوضى ويسد طريق الوفاق… البعثة جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل.
#عجائب_الزمن_القحتي
أمين حسن عمر
2 تعليقات
كلام فى الصميم يجب تطبيقه فوراً
ليس في الصميم بل خطا ان تحتفل بها لأنها دخلت البلد بالتعمية ومن تحت طاولة الحكومة وعن طريق المكر وخبث حمدوك لذا وجب محاكمة فولكر علي وجوده دون تفويض شعبي.
وجب علي الاحزاب التي تنادي بالحرية ان تفكنا من هذا الجاسوس او لتذهب معه لامريكا وتتركنا احرار او يجب ان تحاكم معه .
فولكر قايد فتنة وجب ان يعتذر ولا يقبل اعتذاره الا برلمان منتخب.
برهان وحميدتي اتركوا الخوف والجبن واتخذوا القرار الصحيح بكرد الرجل واقفال البعثة ولكم الف حجة منها عدم وجود تفويض ثم تدخلها في امور محلية ورفعها تقارير كاذبة واخيرا البلد تحتاج من يساعد في مشاكله الاقتصادية وهو دروه سلبي في عدم مساعدته لرفع الديون بل هو شامت في العقوبات ويروج للفشلة القحاتة واليسار.
اذا لم يتم طرد الجاسوس هذا سيندم برهان وحميدتي ولن ينفعهم ذلك وسبعتبرهم الشعب خونة تماما كما كان حال حمدوك