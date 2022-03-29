



ودعوها

المطلوب تنظيم حفل وداع متواضع للبعثة الأممية غير الشرعية وإنهاء مهمتها بإنتهاء أجلها في يونيو.. كل خطوة بخلاف ذلك هي خطوة بأتجاه خاطيء يفتح طريق الفوضى ويسد طريق الوفاق… البعثة جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل.

#عجائب_الزمن_القحتي

أمين حسن عمر

