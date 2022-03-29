ضرغام أبوزيد: اطردوا مسيلمة الكذاب “فولكر”





كذبات مدوية قالها المدعو فولكر في تقريره لمجلس الأمن أمس ، تاكد لي بعدها أن الرجل عميل وخطير ومدمر ، فقد زعم كذبا ان المعارضة (4 ط) كأبرياء وجهت إليهم اتهامات جنائية ،

وأن الإغتصاب قائم وحاضر ، وان التظاهرات سلمية بما فيها (التتريس) طبعا ، اطردوا مسيلمة الكذاب عند عودته فورا ..

ضرغام أبوزيد

