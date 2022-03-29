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ضرغام أبوزيد: اطردوا مسيلمة الكذاب “فولكر”
كذبات مدوية قالها المدعو فولكر في تقريره لمجلس الأمن أمس ، تاكد لي بعدها أن الرجل عميل وخطير ومدمر ، فقد زعم كذبا ان المعارضة (4 ط) كأبرياء وجهت إليهم اتهامات جنائية ،
وأن الإغتصاب قائم وحاضر ، وان التظاهرات سلمية بما فيها (التتريس) طبعا ، اطردوا مسيلمة الكذاب عند عودته فورا ..
ضرغام أبوزيد
تعليق واحد
الطرد ليس كافيا.لابد من محاكمته علي افتراءات التقرير ويعتذر للشعب السوداني والعالم .
فرصة تاريخية توفرت بتكوين اللجان التي لابد بعد هذا التقرير ان توصي بطرده واغلاق المقر والفرصة الاخري هو نهاية فترته في الشهر القادم يتم ايداع خطاب بعدم رغبة السودان كجهة طالبة بالتجديد له