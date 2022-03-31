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زهير السراج: بين وفاة السر قدور وجريمته
بين وفاته وجريمته:
رحم الله السر قدور، ولكن لا تمنعنى وفاته وارتحاله الى عدالة السماء من مواصلة القول والنقد الموضوعى انه وبمؤازرة اخرين على رأسهم قناة النيل الازرق وشركة سودانى وشركة زين، قننوا لجريمة سرقة حقوق الملكية الفكرية (المالية والادبية) لكثير من عمالقة الفن السودانى من شعراء وملحنين ومطربين وورثتهم الذين عانوا الكثير ليقدموا لنا فنا راقيا ولم ينالوا شيئا يذكر من المال والشهرة مقابل ذلك، بينما حصد قدور وقناة النيل الازرق وشركات الرعاية والمقلدون الكثير بدون وجه حق. رحم الله قدور ولكن لا بد للحق ان يقال ولا بد ان تتوقف جريمة سرقة الحقوق واكل اموال الناس بالباطل.
زهير السراج
5 تعليقات
سلام
سيد/ زهير السراج
علينا التقيد بالهدى النبوي
( اذكروا محاسن موتاكم)
اللهم ارحم السر أحمد قدور بلطفك وعفوك وادخله مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اوليك رفيقا
الأستاذ زهير السراج
سرقة الحقوق الفكرية والادبية هي أقل مايتوقع الإنسان من شخص دافع عن البرهان و تم تكريمة من المطلوب لمحكمة العدل الدولية.
فلا داع للعجب ان تبين اكثر من ما خفى.
له الرحمه والمغفره
الفن دا مفروض يكون للجميع بلاحقوق مالية بلا ادبية وخاصة لو مات الفنان والمؤلف مش بعد خمسين سنة و كل زول مفروض يغني بيه ويكسب وانت وحظك ذي ماعمل اجددنا زمان الاكتشف لينا الكهرباء والتلفون والعمل لينا السيارات ووو غيروا هسع ديل عندهم حقوق ادبية او مالية وبعدين المشكلة ليست في القناة او الفنان المشكلة في الشركات الرعاية مثل تكوين التي تسيطر علي العمل في اليوتوب ومنع الناس من بثه وتكوش علي القروش لوحدها
وبعدين معاك يا ارزقي ما توضح لينا كيف سرقتوا جريدة السوداني من مالكها بمساعدة جهاز قوش وكنت وقتها شايل شنطتك حايم بين الجامعات
انت واطي في كل الظروف والأحوال والأوقات..ليتك سكت ولم تنطق أبها السكير الوسخ…لماذا لم تقل ذلك في حياته …لأنك جبان ولا تعرف متي تكتب وماذا تكتب . الراجل عند ربه وبين يديه ..لم يمر علي رحيله سويعات ..جاي انت يا زباله وتشتم ….لعنة الله عليك يا غبي