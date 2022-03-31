زهير السراج: بين وفاة السر قدور وجريمته





بين وفاته وجريمته:

رحم الله السر قدور، ولكن لا تمنعنى وفاته وارتحاله الى عدالة السماء من مواصلة القول والنقد الموضوعى انه وبمؤازرة اخرين على رأسهم قناة النيل الازرق وشركة سودانى وشركة زين، قننوا لجريمة سرقة حقوق الملكية الفكرية (المالية والادبية) لكثير من عمالقة الفن السودانى من شعراء وملحنين ومطربين وورثتهم الذين عانوا الكثير ليقدموا لنا فنا راقيا ولم ينالوا شيئا يذكر من المال والشهرة مقابل ذلك، بينما حصد قدور وقناة النيل الازرق وشركات الرعاية والمقلدون الكثير بدون وجه حق. رحم الله قدور ولكن لا بد للحق ان يقال ولا بد ان تتوقف جريمة سرقة الحقوق واكل اموال الناس بالباطل.

زهير السراج