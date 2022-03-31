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الفنانة روني صباحي: الاستاذ السر قدور اتوفى وحقو يلغو اغاني واغاني السنة دي حدادا عليه
انا كفنانه شايفه انو ماف اي داعي الناس تسمع اغاني في رمضان في حاجات في الدنيا اهم من الموسيقى وياريت الناس تنتبه ليها ياريت الناس ترجع لنفسها ونرجع للتفاكر والتامل التسبيح .
وياريت لو لابد من الغناء يكون فيهو توسلات و اناشيد روحيه وذكر الوقت في رمضان قليل ما بين النوم واعداد الطعام الوقت الفاضل الناس تستغلو في التقرب الى الله الاستاذ السر قدور اتوفى وحقو يلغو اغاني واغاني السنه دي حدادا عليهو و يبدلوهو بالذكر او اي شي مفيد وشكرا.
روني صباحي
3 تعليقات
طيب وقروش الإعلانات!!!!
كملي نومك.
كيف يعني يلغو اغاني واغاني السنه دي ومافي كثير من الفنانين والعازفين ماتوا قدور دا عمل حدادا لمنو فيهم غير مابيجوا بيبكوا في بداية كل حلقة كالعاده وخلاص وبعدين اغاني واغاني عامل دخل كويس للقناة من خلال الاعلانات ولو اتلغي القناة ممكن تخسر وتتوقف والله يرحمك ياقدور مسخت علينا رمضان
تحية لكل اهل الفن، ونترحم على استاذ سر قدور ربنا يغفر له ويرحمه. رأي البرنامج ممكن تستمر. خالص التعاذي لذويه💐