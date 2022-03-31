الفنانة روني صباحي: الاستاذ السر قدور اتوفى وحقو يلغو اغاني واغاني السنة دي حدادا عليه





انا كفنانه شايفه انو ماف اي داعي الناس تسمع اغاني في رمضان في حاجات في الدنيا اهم من الموسيقى وياريت الناس تنتبه ليها ياريت الناس ترجع لنفسها ونرجع للتفاكر والتامل التسبيح .

وياريت لو لابد من الغناء يكون فيهو توسلات و اناشيد روحيه وذكر الوقت في رمضان قليل ما بين النوم واعداد الطعام الوقت الفاضل الناس تستغلو في التقرب الى الله الاستاذ السر قدور اتوفى وحقو يلغو اغاني واغاني السنه دي حدادا عليهو و يبدلوهو بالذكر او اي شي مفيد وشكرا.

روني صباحي