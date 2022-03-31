غضب الصحراء: الليلة حصل لي موقف بكاني عديل اقسم بالله





الليلة حصل لي موقف بكاني عديل اقسم بالله

قاعد في أمانة الله جات مره كبيره في العمر قعدت جمبي سلمت على بكل عفوية قلت ليها تشربي شنو يا حجه قالت لي الجبنه دايرة تكسر راسي يا ولدي المهم قلت لست الشاي عليك الله اعملي ليها قهوة مظبوطه المهم وفتحت لي في الونسه بعد شربت القهوة قامت ماشه قلت ليها وانتي ماشه وين عشان اوديك قالت لي كتر خيرك يا ولدي انا جايه من المصانع بتاعت السوق الشعبي وكنت شغاله هناك وجاء مسئول جديد وطردني وهسي ماشه بيت اختي اقعد عندها لحدي ما بتي تحول لي قروش وارجع بيتي المهم انا اصريت تركب معي عشان اوصلها والله يا جماعه قالت لي كتر خيرك كفاية سقيتني جبنه وانا الحمدلله قطعت المسافه الأكبر الباقي بتمو بكراعي يلا في اللحظه دي انا قدر ما حاولت احبس دموعي ما قدرت وهي بقت تقول لي الله اخير منهم يا ولدي المهم وصلتها بيت اختها وقمت اديتها ملبغ عشان تتواصل بيهو لحدي ما ارجع ليها تاني والله يا جماعه الزولة دي ساعه بحنس فيها عشان تقبل القروش دي وبعد قبلت قالت لي بشرط اول ما ألقي شغل او بتي رسلت لي برجعهم ليك قلت ليها موافق بس عشان تشيل مني القروش المهم كان في جيبي خمسين ألف واصلا شايلهم لزول لمن اديتها القروش دي قالت لي القروش دي كتيره شديد وخايفه ما اقدر اسددهم وأكون اتلومت معاك

اتخيلو يا جماعه زي الحجه دي رغم ظرف الحياة وقساوتها لسه قلبها ما اتلوث بمعتقدات البشر ولسه بتخاف تشيل حاجه من زول وما تقدر ترجعا ليهو

يا جماعة لو في جهه اول زول عايز يساعد الحجه دي يتواصل معاي وانا بوديكم ليها في محلها

والله لا يضيع اجر من احسن عملا

#تحياتي اخوكم غضب الصحراء

حسين عبد الوهاب