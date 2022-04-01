سوداني: حلمت أنه الكيزان رجعوا تاني استلموا الحكم ..وهم يبكوا ونحن نبكي والامور ظبطت والامن استتب وعمك بشة رجع لرقيصه





امس يا جماعة سمعت ليك جارنا بتكلم ليه مع واحد..قال ليه امس يا اخوي حلمت ليك حلم اللهم اجعله خير..قال ليك الكيزان ديل رجعوا تاني استلموا الحكم ..وهم يبكوا

ونحن نبكي ولموا ليك فينا دق من طرف

وكل شويه يسالونا عرفتوا فرقتنا ونحن نجاوب والله عرفناها والله العظيم عرفناها

دقوونا يدقنا البلاء .

وبعد ما دقونا دقة بنت كلب .دقشوا ليك الخرطوم دي نظفوا ليك الشوارع دي من ااوساخة والشماشه والنيقرز والعفن ديل عدموهم ليك طفاي النار .ورجعوا ليك النظام العام ودقوا ليك البنات العريانات ديل دق العيش والوليدات

امات شعيرات ديلك حلقوا ليهم ليك يا زول

والامور ظبطت والامن استتب والبلد رجعت

وعمك بشه رجع لرقيصو داك تاني ياازول ونافع رجع تاني يهدد الناس بلحس الكوع والشوارع رجعت تاني اتملت باصحاب الدقون والكرووش الكبيره والسوق يازول ظبطو ليك يا زول .والحاجات رخصت والناس فرحت .

وانا القدامك ده عندي لي فت 500 دقشت ليك بيها السوق علي الطلاق مشيت للجزار قلت لي اديني مسكول الساعة الهوب لي بالفرار انا قلت قطع راسي.قلت لي مالك علي يا زول ..قال لي هسه يلقوا ليك فكة لل500 دي من وين قلت لي لشنو هو المسكول بكم .قال لي بخمسة جنيه بكيت بكيت بكيت لمن دموعي دي نزلت سيل سيل وقلت لي اديني 2 كيلو

عمل لي الاتنين كيلو .قلت لي حسابك كم قال لي 80 جنيه بكيت بكيت بكيت تناي واديتو قروشو ومشيت لبتاع السلطه مديت لي 50 جنيه قلت لي ادينا سلطة عاين لي كده وقام قال لي انت اازول ماك نصيح سلطة شنو الدايرا ب50 جنيه انت يا زول عندك وليمة .قلت لي لالا قال لي خلاص انا بجيهك ردم لي سلطة لمن انا قلت ليه يا زول كفاك دي كتيرة دي ..قلت لي حسابك كم قال لي 5 جنيه بكيت بكيت بكيت تاني

ومشيت لبتاع العيش قال ال20 عيشه ب20 جنيه فكيتا ليك تاني بكية وشلتي عيشي ومشيت لناس الفواكه ردمت ليك فواكه ردم واديته 10 جنية .واجرت لي ركشه للبيت ب10 جنية وقمت حسبت باقي قرووشي لقيتم ليك الباقي لي 350 الف..

فقمت صرخت ليك باعلي حسي يا الكيزان والله قروشكم النهبتوها والاختلستوها والسرقتوها من الشعب السوداني ده حلال عليكم ونحن عافين ليكم…وفجاة كده احس ليك بلبعة من الوليه.وهي بتقول لي انت جنيت يا راجل بقيت تكورك وانت نايم كمان .قوم تقوم قيامتك.

*متداول