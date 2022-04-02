تقرير لـ(الفاو) يرسم صورة قاتمة للإمدادات الغذائية في السودان





رسم تقرير لبعثة منظمة الأغذية والزراعة في السودان، صورة مقلقة، للوضع الغذائي في البلاد، بالتزامن مع الازمة السياسية والاقتصادية الناشبة، وقدر التقرير الذي حمل اسم “تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية” الإنتاج الوطني للحبوب للعام الماضي (بما في ذلك محاصيل القمح التي سيتم حصادها في مارس 2022) بحوالي 5 ملايين طن، أي أقل بنسبة 35 في المائة من الإنتاج الذي تم الحصول عليه في العام السابق و 30 في المائة أقل من متوسط السنوات الخمس السابقة.

وحسب التقرير الذي- حصلت (الصيحة) على نسخة منه – إنه من المتوقع أن يصل إنتاج الذرة الرفيعة إلى حوالي 3.5 مليون طن، أي أقل بنسبة 32 في المائة من مستوى العام السابق، وأقل بنسبة 28 في المائة عن متوسط السنوات الخمس الماضية.

ويقدر التقرير إنتاج الدخن الوطني بنحو 0.9 مليون طن، بانخفاض 53 في المائة عن عام 2020 وأقل بنسبة 44 في المائة عن متوسط السنوات الخمس الماضية، ويعزى الانخفاض الكبير في إجمالي إنتاج الحبوب إلى الظروف الجوية غير الصالحة، وتفشي الآفات والأمراض، ونقص المدخلات والتحديات المتعلقة بنظم الري.

وقال التقرير إن موسم الأمطار لعام 2021 تميز بتوزيع غير منتظم للأمطار، بعد بداية مبكرة في مايو وفترات جفاف مطولة في يوليو، وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في أواخر يوليو، كما تأثرت المحاصيل بفترات الجفاف خلال الأشهر الأخيرة من الموسم، كما تعرضت محاصيل الذرة الرفيعة المزروعة للهجوم من قبل ذبابة الذرة الرفيعة، خاصة في ولاية القضارف المنتجة الرئيسية وكذلك في ولاية كسلا ، مما أدى إلى زيادة تقييد الغلة.

ووفق التقرير، من المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح، لحصاد مارس 2022 ، حوالي 600000 طن، أي أقل بنسبة 13 في المائة من إنتاج العام الماضي ومتوسط السنوات الخمس الماضية، مما يعكس انخفاض الزراعة بسبب نقص البذور المحسنة والأسمدة وكذلك زيادة معدلات الكهرباء تؤثر على الري بالمضخات.

واشار التقرير إلى القيود المفروضة على توافر المدخلات والوصول إليها أكثر شدة مما كانت عليه في العام السابق، حيث زاد التضخم طوال عام 2021 ، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بجانب تاثير الأعشاب الضارة والآفات والأمراض على إنتاج المحاصيل حيث كانت أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض توافر مبيدات الأعشاب بالإضافة إلى تدابير مكافحة الآفات والأمراض الأقل فعالية من قبل المؤسسات الفيدرالية والولائية بسبب قيود الميزانية.

وأضاف التقرير “على الرغم من النقص في اللقاحات الحيوانية بسبب ارتفاع تكاليفها، كانت صحة الماشية جيدة بشكل عام ولم يتم الإبلاغ عن تفشي الأمراض الرئيسية، وقد تم تقييم ظروف المراعي على أنها أسوأ من الظروف الجيدة التي تم الإبلاغ عنها في العام السابق ، حيث أعاقت الأمطار الموسمية غير المنتظمة تجديد موارد المراعي وتم الإبلاغ عن الرعي الجائر في بعض المناطق ومن المتوقع استنفاد المراعي أسرع من المعتاد خلال موسم الجفاف، مع تأثير سلبي على حالة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها”.

واشار التقرير إلى أن إنتاج عباد الشمس والفول السوداني والقطن أعلى من العام الماضي ومتوسط الخمس سنوات السابقة ، حيث أدى التوسع في الزراعة إلى تعويض انخفاض الغلات، على النقيض من ذلك ، كان إنتاج السمسم والسكر أقل مما كان عليه في عام 2021 ومتوسط السنوات الخمس السابقة بسبب الإنتاجية المنخفضة للغاية.

وفيما يتعلق باستقرار الجنيه السوداني بشكل عام قال التقرير “منذ أغسطس 2021 ، بعد انخفاض حاد في قيمته في فبراير 2021 عقب توحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية. بعد الزيادات الحادة في ظل الوضع الاقتصادي الكلي الصعب ، بدأ التضخم في الانخفاض منذ أغسطس 2021 ، مما يعكس سعر صرف أكثر استقرارًا. ومع ذلك ، ظل معدل التضخم السنوي عند مستويات عالية للغاية”، وأضاف: “في ديسمبر 2021 قُدر أنه يتجاوز 300٪. استمرت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المنتج محليًا في الارتفاع في عام 2021 بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. تمت ممارسة ضغط تصاعدي إضافي بسبب الاضطرابات في أنشطة التسويق والتجارة بسبب تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والفيضانات في أواخر يوليو”.

صحيفة الصيحة