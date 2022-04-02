مفتي مصر يوضح متى يكون الصيام في شهر رمضان حرام شرعا





كشف الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر، عن الحالات التي يكون فيها الصيام في شهر رمضان حرام شرعا.

وأشار علام إلى أن الصوم يصبح حراما على المؤمن في حال كون الصيام يهدد حياة المريض أو يقربه من الموت.

وتحدث علام أيضا عن عقوق الوالدين، حيث وجه رسالة تحذيرية للعاقين بوالديهم، قائلا: “تلك كبيرة من الكبائر وعليك الذهاب تحت أقدام أبوك وأمك من أجل أن تسترضيهما”.

وتابع: “كل إيذاء للوالدين هو عقوق لهما ويجب على الأبناء أن يكونوا تحت أقدام الأب والأم”.

وأضاف: “لو إنسان عاق والديه وظن أنه لن تنصلح الأمور فهذا إحساس خطأ، كلما أقبل الولد على الوالدين وجد إقبالا أشد منهما”.

المصدر: “اليوم السابع”