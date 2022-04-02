بيان من الشؤون العلمية بمجمع الفقه الإسلامي حول قيمة الفدية





ثار تساؤل واستفهام من البعض حول قيمة الفدية لهذا العام؛ وأنها قليلة فكان لا بد من بيان حتى يزول اللبس…

أولاً: إن المجمع به علماء وفقهاء يشهد لهم اهل العلم بذلك، ولا بد من إنزالهم منزلتهم.

ثانياً: عندما قرر هؤلاء العلماء قيمة الفدية فإنهم نظروا إلى مقصود الشارع من الحكم ووضعوا نصب أعينهم ما يحقق المقصد من الحكم في جانب المعطي كما يحققه في جانب المستحِق، وهذه هي مهمتهم وهذا شغلهم الذي كلفهم الله به…

ثالثا:

الفدية مد من طعام، والربع في المكاييل السودانية يساوي ١٢ مداً، وقيمة الربع(حسب الأسواق التي نستطلع الأسعار فيها) ٤٠٠ جنيها فعند قسمتها على ١٢ تكون قيمة الفدية ٣٠٠جنيها لليوم الواحد(على رأي من يرى جواز القيمة) هي ما قرره المجمع …

رابعاً:

قد يقول قائل هذه القيمة لا تكفي لإطعام شخص..

ولذا من أراد أن يُطعم بيّن له المجمع أن تكون وجبة مشبعة… ونظر المجمع نظرة أخرى وهي:

أن هناك كثير من العاجزين عن الصيام لا يستطيع أن يدفع ذلك المبلغ الطائل لو كانت القيمة ٧٠٠ أو ٦٠٠ جنيها، كما كان يقرره المجمع في دوراته السابقة حسب قيمة الوجبة…

والله من وراء القصد

الشؤون العلمية