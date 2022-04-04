ابنة اسماعيل خورشيد.. رسالة لمصعب الصاوي وقناة النيل الازرق: نحن لا نحب المحاكم





منذ أن قرأت النعي في قناة البلد الذي يحكي الرحيل المر للعم السر قدور الذي كنا نحن ابناء اسماعيل خورشيد نعتبره الأب الذي تركه والدنا منذ أن رأيت النعي وانا احس بذات الوجعة التي احسستها بوفاة ابي فكلاهما مر ولكن سؤالي لك مصعب الصاوى والذي من أجله كتبت لك رسالتي هذه حينما عرض عليك ان تكون خليفة لعمنا السر هل راجعت التاريخ تماما ام

أن سردك كان ارتجالي فاغنية غنى ياقمري التي يتغنى بها العاقب محمد حسن ليست من كلمات السر قدور وإنما هي كلمات اسماعيل خورشيد الذي كان قد كتب اغنية وطنية يتحدث فيها عن استقلال السودان في العام ١٩٥٥ وكان مطلعها يقول غنى ياشادي لحنها العاقب وتغنى بها في يوم الاحتفال وكما يقول العاقب الله يرحمه احب اللحن وأراد له الخلود فطلب من اسماعيل خورشيد ان يكتب للحن اغنية عاطفية فكتب غنى ياقمري غنى واسمعني في حبيب عمري وصفك المغري

لاحظت في اليومين الماضيين ان السوشيال ميديا تداولت سيرة السر قدور وذكر فيها ان اغنية غني ياقمري كلمات السر قدور وكنت اعلق في كل منشور للتعديل ان الأغنية كلمات اسماعيل خورشيد لتفاجئني انت الاعلامي الذي منوط به دراسة التاريخ والإلمام بما يتحدث عنه وفاجأتني قناة النيل الازق قاطبة أليس فيها من يعرف التاريخ ليكتب ان الأغنية كلمات اسماعيل خورشيد وألحان وغناء العاقب محمد حسن

وعلى فكرة في منشور اخر وسيرة غير كتب ان اغنية انا بهواك كلمات السر قدور مع احترامنا له وأننا نرى فيه ابي ولكن انا بهواك وغنى ياقمري كلمات اسماعيل خورشيد وماكتبه اسماعيل خورشيد لن نسمح ان ينسب لغيره

يا مصعب الصاوى ان كنت لاتعرف التاريخ فلتكن مرجعيتك إذاعة ام درمان وهي ليست ببعيدة عنك حتى لا تخلط الاغنيات بعضها ببعض

لهما الرحمة والمغفرة ابي وعمي

وكلمة اخيرة مصعب الصاوى وتلفزيون النيل الأزرق كلمة منا نحن بني اسماعيل خورشيد نحن مثل ابي لانحب المحاكم و لا الدروب التي تؤدي إليها ولكنا مع ذلك نحافظ على إرث تركه ابي باسمه ولابد ان يظل كذلك

الكلمة الأخيرة ان كنت لاتعرف التاريخ فلا تدلسه

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اعتماد اسماعيل خورشيد