الطاهر ساتي يكتب.. المتاحف المدنية..!!





إليكم ………………….. الطاهر ساتي

:: فيما تلف مؤسسات الخدمة المدنية وتدور حول ديناصورات اليمين واليسار، أعلنت وزارة الداخلية – بصحف الأمس – عن رغبتها في استيعاب جامعيين بدرجة بكالريوس، للعمل بهيئة الجمارك، وذلك في عشرين تخصصاً، بشرط ألا تزيد أعمارهم عن (25 عاماً).. هكذا تضخ وزارة الداخلية الدماء الشابة في كل إداراتها وهيئاتها، بيد أن المؤسسات المدنية تعيد المفصولين، ثم تفصلهم ثم تعيدهم ثم.. ثم.. وتجاوز السواد الأعظم منهم (سن اليأس)، ولم يعد يواكب في تكنولوجيا العصر غير (الواتساب)، بغرض الثرثرة..!!

:: حكومة ما بعد الثورة ظلمت الشباب، وذلك بالمضي على نهج حكومة ما قبل الثورة، وإغلاق أبواب التوظيف في وجوه الشباب، وفتح هذه الأبواب لأرباب المعاش.. وكثيراً ما كتبت مناصحاً حكومة حمدوك بإعادة النظر حول معالجة قضية المفصولين تعسفياً، بغير ما جرى.. نعم، قضية المفصولين تعسفياً (قضية عادلة)، وما في ذلك شك، لكن توصية اللجنة بإعادتهم إلى الخدمة كانت معالجة (غير عادلة)..!!

:: هُناك وسائل كثيرة لردِّ المَظَالم، ومنها الاعتراف والاعتذار، ثُمّ البحث عن مُعالجات تنفعهم ولا تضر بالمصلحة العامّة، مثل تعويضهم وتحسين معاشهم، وليس إعادة توظيفهم.. ولقد أحسنت حكومة ما بعد الثورة عملاً، حين أقرّت بحُقُوق المفصولين تعسفياً، أو ما كانوا يُسمُّونه بالمفصولين للصالح العَام، وكذلك أحسنت عملاً بتشكيل لجنة تنظر في قضيتهم، هذا مَا لا خلاف عليه.. ولكن ليس من المصلحة العامّة إعادتهم إلى الخدمة..!!

:: فالشاهد أنّ مُؤسّسات الدولة – طوال عهد النظام المخلوع – شَهِدَت ترهُّلاً، وزحاماً من أجل مزايا الوظيفة، وليس لخدمة الناس والبلد، ولا يزال الوضع عَلَى مَا هو عليه (ترهُّل، تكدُّس، زحام).. ثم قبل الثورة، بلا دراسة أو معايير تصطحب التعداد السُّكاني ونسبة الشباب والوضع الاقتصادي، تم رفع سن المعاش إلى (65 عاماً).. وكُنّا نأمل أن يُراجع مجلس وزراء حكومة حمدوك قرار رفع سن المعاش إلى (65 عاماً)، وإخضاعه إلى المعايير العلمية والمهنية..!!

:: هُناك معاييرٌ علميةٌ ومهنيةٌ لتحديد (سن المعاش)، ولم يتم الأخذ بها حين رفع الرئيس المخلوع سن المعاش إلى (65 عاماً).. ويجب المُراجعة، وإعادته إلى ما كان معمولاً به وفق المعايير المهنية (60 عاماً).. فالسواد الأعظم من الذين أوصت اللجنة بإعادتهم إلى الخدمة المدنية بلغوا سن المعاش المهني (60 عاماً)، ومنهم من اقترب إلى سن المَعاش (غير المهني).. سياسة تحويل الخدمة المدنية إلى (متاحف) لم تخدم الحكومة السابقة، وما كان على الحكومة اللاحقة المضي على ذات (النهج العقيم)..!!

:: افتحوا منافذ العمل والأمل للشباب.. بلادنا دولة شابّة، أي نسبة الشباب هي الأعلى، والخدمة المدنية بحاجةٍ إلى دماءٍ شابّةٍ وطاقات جديدة وعُقُولٍ مُواكبةٍ لمُتغيِّرات العصر وتكنولوجيا المرحلة.. راجعوا سن المعاش، واشرعوا في تأسيس خدمة مدنية رشيقة وفاعلة ومُواكبة و.. (شابة)..!!

صحيفة اليوم التالي