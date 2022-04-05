هذا ما يتوهمه القحاتة بأن يحدث لهم في كذبة أبريل
طبعا قحت وقطيعها لا يزالون في غيهم القديم … وليومنا هذا ما قادرين يستوعبوا بأن ما حدث في أبريل 2019م إنقلابا وليس ثورة … ولابد لكم أن تعلموا أنكم بدون الجيش والقوات النظامية الأخري ما تقدروا بشارع القيادة بتاعكم ده أن تقلبوا ليكم ( أبوالقدح ) مش تقلبوا الإنقااااااذ … وما ترد علي وتقول لي قلبناها … وترجع تاني وتقول كتائب الظل فعلت وعملت … وترجع تاني وتقول الكيزان لسسسع قاعدين ومسيطرين علي الوضع في السودان (فهم سطحي وعقيم جدا ) ولا يصدق مثل ذلك إلا القطيع وشاكلته … والدليل علي أنها ليست ثورة هو خروجكم الحاصل الآن بصفة دورية الفات في عدده مباريات الدوري الممتاز السوداني … فلم يحقق لكم واااحد في المائة مما تتوهمون به … والآن قلتو يوم 6 / أبريل ح تسقطوا النظام القائم … وأن جميع مكونات الشعب السوداني ستخرج معكم … وأن جميع ولايات السودان ستتطالب بعودة سفهاء قحت وكفواتها … أشوفك بكرة يوم سته … تصور خلوة الحتة … يا يوم سته ما تسرع تفضح لي ناس قحتي … ( مع خالص إعتزاري لصاحب الأغنية ) … طبعا الآن مواقع التواصل الإجتماعي ملتهبة والثورة مستمرة والخائن يطلع بره … وأصحي يا ترس … وأصحي يا كنداكة … وعبارة ( حملانا ) ما ماتو عايشين مع( الخرفان ) … أو ( عنزاتنا ) ما اعتقلوا قاعدين مع ( السخلان )… أو ( بقراتنا ) ما خافوا في الزريبة مع ( التيران) … ما كله قطيع في قطيع … وأنا علي يقين بأن يومكم الموعود سيفشل كما فشل سابقه … وسيعاود شيطانكم مقولته المعروفة والتي قالها يوم بدر حينما رأي الملائكة تتنزل من السماء بأمر ربها وتقاتل مع جيش رسول الله ( ص ) وقد قال حينئذ إني أري مالاترون … فسوف ترون حينها مالايسركم … ومالا يسعدكم … فقد إنقطع حبل الصبر معكم … ولا علاج ناجع ينفعكم إلا ( الكرباج ) وأوعدكم بأنه سيصل إلي المنازل التي نشرت كذبا وكتبت بهتانا … وبالذات أصحاب المنشورات والبوستات الكاذبة … ولكم في الذين كانوا يبثون اللايفات الكاذبة عبرة … هل سألتم أنفسكم يوما أين هم ؟ إذا قال الدبوسووو فصدقوووه … الآن تم حصر جميع مروجي الكذب عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي … وبعد فتح البلاغات ضدهم والتحري مع الشاكي والشهود سيتم القبض عليهم عقب يوم 6 / أبريل الفاشلة وح نذكركم بي فشلها إن شاء الله تعالي … وبذلك يتم دفن الجيف مع بعضها البعض … قلنا ليكم اصمتوا قلتو نحن شفااااتة وكنداكات …
🖋️د. أحمد منصور المحامي ….
3 تعليقات
انازمان قلت لي قحاطي والله انتو
ماتقلبوطاقية عمرالبشيرخلي حكومتو!
لكن الممشط غالطني ….وماصدق
كلامي لحدي مافشلوك بتاعوسفة التراب
وقحط بركت وعملت البعملوالشيطان لمااسمع الأذن
انازمان قلت لي قحاطي والله انتو
ماتقلبوطاقية عمرالبشيرخلي حكومتو!
لكن الممشط غالطني ….وماصدق
كلامي لحدي مافشلوك بتاعوسفة التراب
وقحط بركت وعملت البعملوالشيطان لمااسمع الأذان
هههه كلامك صاح الحكومة بكرة نازلة فيهم بالكرباج التقيل وعملت فيهم مقلب العطلة المفاجئة يعني لما القحاطي يصرخ في العسكري انا موظف ما متظاهر ما بتنفع المرة دي السوط راكبو راكبو لو وصل نص الخرطوم …