شاهد بالفيديو: صفاء الفحل تعتذر





مُش قلنا صفاء الفحل تعتذر يعني تعتذر (بالفيديو) التوم هجو لو قِبل الإعتذار دي حاجه بترجع ليهو وكده!!

ثانياً تحريك بلاغات وبدون مجامله

ثالثاً إعتذار ثاني للشعب السوداني الماموافق على الرساله حقتك دي!!

مرفق فيديو إعتذار صفاء

*بالنسبة للشعب السوداني القال ليك وصلي الرسالة* 😂

تبيان توفيق

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قولي التوم هجو قبل إعتذارك تب

طيب بالنسبة لي الشعب السوداني القال ليك وصلي الرسالة 😅

الناس بتخت نفسها في مواقف بااااايخة اوووووووووي

الشعب السوداني كدي خليوه بالنسبة للناس الصفقوا ليك وضعهم شنو ي ربي بعد الإعتذار دا

Noury Faisal