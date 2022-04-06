نعزي القحاتة والقطيع والشفاتة والكنداكات في فقدهم الكبير مليونية 6/ إبليس





نعي غير أليم …

نعزي القحاتة والقطيع والشفاتة والكنداكات والراستات والسانات والصابنها قنا ، ولا ننسي أن نعزي السكرجية والصطلنجية والخرشنجية والمؤيدين للدعارة والخمارة والفوضي في البلاد ، ولا يفتوتنا أن نعزي بائعات الهوي والمثليين والسحاقيات وبائعات الخمور في فقدهم الكبير مليونية 6/ إبليس والتي وافتها المنية اليوم إثر علة لم تمهلها طويلا لأنها مليونية معادية لله عز وجل ولكتاب الله ولدين الله ولشريعة الله في الارض ومؤيدة تاييدا كاملا للعلمانية وافكار الملاحدة ،

وبفشل المليونية اليوم فقد فقدت الحرية والتغيير مكانتها في الداخل والخارج … وبفشل المليونية أيضا قد فقد مؤيديها من الحياري والسكاري والهطلة والبطلة سندهم القوي والمتين وأملهم الوحيد في الرجوع لممارسة الرزيلة والفسوق وشرب الخمر في البلاد ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

🖋️د. أحمد منصور المحامي ..