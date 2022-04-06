نعزي القحاتة والقطيع والشفاتة والكنداكات في فقدهم الكبير مليونية 6/ إبليس
نعي غير أليم …
نعزي القحاتة والقطيع والشفاتة والكنداكات والراستات والسانات والصابنها قنا ، ولا ننسي أن نعزي السكرجية والصطلنجية والخرشنجية والمؤيدين للدعارة والخمارة والفوضي في البلاد ، ولا يفتوتنا أن نعزي بائعات الهوي والمثليين والسحاقيات وبائعات الخمور في فقدهم الكبير مليونية 6/ إبليس والتي وافتها المنية اليوم إثر علة لم تمهلها طويلا لأنها مليونية معادية لله عز وجل ولكتاب الله ولدين الله ولشريعة الله في الارض ومؤيدة تاييدا كاملا للعلمانية وافكار الملاحدة ،
وبفشل المليونية اليوم فقد فقدت الحرية والتغيير مكانتها في الداخل والخارج … وبفشل المليونية أيضا قد فقد مؤيديها من الحياري والسكاري والهطلة والبطلة سندهم القوي والمتين وأملهم الوحيد في الرجوع لممارسة الرزيلة والفسوق وشرب الخمر في البلاد ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
🖋️د. أحمد منصور المحامي ..
2 تعليقات
مهما كان الخلاف لا يمكن أن يصل إلى هذه العبارات الفجورية من شخص يؤمن بالله وحاكمية رسالته الإسلامية، فبعد هذا العزاء ما هو مصير هؤلاء الأيتام الفجرة الكفرة هل تتم ابادتهم أم ستتابتهم.أدعوا بالحكمة فالذين خرجو هم أبناء هذا الوطن لا يمكن اقصائهم بهذه العبارات الوقحة والسمجة. أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
سبحان الله البلد دي جابت آخرا اذا كان دا اسلوب دكتور محامي كيف يكون مادون ذلك من تخصصات ودرجات علمية ناهيك من حملة الشهادة السودانية واشباه المتعلمين وحملت الاكمال والفاقد التربوي والاميين والجهلا حليل الراجي حاكم صالح ونضيف