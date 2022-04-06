عاوزة اسأل زي خالتنا “يا لجان المقاومة وكل القوى الفاعلة على الأرض بعد فطرنا في شنو تاني؟”





رجعتو؟

حمدالله ع سلامتكم و رينا يشفي كل المصابين و يطمنا على المعتقلين

انا للاسف ما قدرت اطلع الليلة بس عندي صديق حكي لي انو قبيل وقت الإفطار كان بوزع في بلح فصادف حجة كبيرة سالتو :” اها يا ولدي بعد نفطر في شنو تاني؟”

ابدا ما اتمنيت اكون في مكانو عشان كنت ح ارد بي أسوأ رد ممكن يتقال في موقف زي ده و هو “ما عارفة والله” و اعتقد ماف زول فينا عندو غير الإجابة دي

هل حنوقف نطلع؟

و هل حنبطل نعلن؟

هل حنبطل نقاوم؟

الإجابة : لا

بس ثم ماذا بعد؟

قبل اعتقالو بي فترة حصل نقاش بيني و بين باشمهندس خالد عمر يوسف عن دور العمل السياسي و اعتقد رأيي كان متطرف شويتين في رفضي القاطع لي خروج اي سياسي في تظاهرة لانو دورك و تأثيرك كسياسي مفترض يكون مختلف عني كمتظاهر عندي مطالب محددة “العسكر للثكنات و الجنجويد يتحل” وانت دورك تخلق الالية التحقق لي المطلب ده من خلال خطة واضحة متوافق عليها و ده البيخلق تكامل إسقاط الدكتاتوريات، بس اليوم الواقع مختلف بغلب عليهو تسميم و شيطنة للعمل السياسي و تهديد عملو بي ” ديل سياسيين؟ ألحقو هبوط ناعم” متناسين انو خلق تحالفات مع ديل و تحييد لي ديك اللي بمثل الهوبااااا للانتصار هو من صميم العمل السياسي و انا هنا ما بقصد احزاب الحرية و التغيير عشان شايفاك يا السليت لسانك و جاي على

طيب انني عاوزة شنو؟

انا ما عاوزة شي بس عاوزة اسأل زي خالتنا الفوق “يا لجان المقاومة و كل القوى الفاعلة على الأرض بعد فطرنا في شنو تاني؟”

#الردة_مستحيلة

#وحدة_قوى_الثورة

AL Noon