عاوزة اسأل زي خالتنا “يا لجان المقاومة وكل القوى الفاعلة على الأرض بعد فطرنا في شنو تاني؟”
رجعتو؟
حمدالله ع سلامتكم و رينا يشفي كل المصابين و يطمنا على المعتقلين
انا للاسف ما قدرت اطلع الليلة بس عندي صديق حكي لي انو قبيل وقت الإفطار كان بوزع في بلح فصادف حجة كبيرة سالتو :” اها يا ولدي بعد نفطر في شنو تاني؟”
ابدا ما اتمنيت اكون في مكانو عشان كنت ح ارد بي أسوأ رد ممكن يتقال في موقف زي ده و هو “ما عارفة والله” و اعتقد ماف زول فينا عندو غير الإجابة دي
هل حنوقف نطلع؟
و هل حنبطل نعلن؟
هل حنبطل نقاوم؟
الإجابة : لا
بس ثم ماذا بعد؟
قبل اعتقالو بي فترة حصل نقاش بيني و بين باشمهندس خالد عمر يوسف عن دور العمل السياسي و اعتقد رأيي كان متطرف شويتين في رفضي القاطع لي خروج اي سياسي في تظاهرة لانو دورك و تأثيرك كسياسي مفترض يكون مختلف عني كمتظاهر عندي مطالب محددة “العسكر للثكنات و الجنجويد يتحل” وانت دورك تخلق الالية التحقق لي المطلب ده من خلال خطة واضحة متوافق عليها و ده البيخلق تكامل إسقاط الدكتاتوريات، بس اليوم الواقع مختلف بغلب عليهو تسميم و شيطنة للعمل السياسي و تهديد عملو بي ” ديل سياسيين؟ ألحقو هبوط ناعم” متناسين انو خلق تحالفات مع ديل و تحييد لي ديك اللي بمثل الهوبااااا للانتصار هو من صميم العمل السياسي و انا هنا ما بقصد احزاب الحرية و التغيير عشان شايفاك يا السليت لسانك و جاي على
طيب انني عاوزة شنو؟
انا ما عاوزة شي بس عاوزة اسأل زي خالتنا الفوق “يا لجان المقاومة و كل القوى الفاعلة على الأرض بعد فطرنا في شنو تاني؟”
#الردة_مستحيلة
#وحدة_قوى_الثورة
AL Noon
3 تعليقات
جخارم بخارم
دهـ شنو؟؟؟؟؟؟
فهمتو حاجة يا ناس؟؟؟؟؟؟ نا بس فهمت انك بتعرفى ابو سفة العميل واتونست معاهـ.. ليس إلا
لا حول ولا قوة الا بالله………ضيعت دقايق من عمرى بدون فائدة ساكت
اتفق معك تماما
مقلعة عيونك ذي الناشلين ماهيتك .. دا مثال من الهبل الحاصل في السودان ناس طالعين مظاهرات ما عارفين لشنو وماشين على ووين وعايزين شنووو دمرتوا الباقي في البلد