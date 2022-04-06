شاب يعترض على تصوير مظاهرات 6 ابريل في الخرطوم بحري ويكشف عن السبب





تمخض الجبل فولد فأرا

كنت حضورا في المؤسسة

وقد توقعت ان اري جموعا من البشر تتداعي لمليونية 6 ابريل كما يتداول عبر الميديا ولكني اصبت بالدهشه عندما رايت هذه الاعداد الهزيله التي يطلق عليها مليونيه. مجموعة شباب وسط شارع المؤسسه يقولون اهازيج عددهم لايتجاوز ال 60 ثم توجد مجموعات متفرقه بالقرب من المجتبي ومجموعات متفرقه اخري باعداد قليله شمال المؤسسه ..حاولت اصور المشهد لكن واحد من الشباب اعترض قلت ليهو ليه قال لانه العدد قليل وانت عاوز تنشره في الفيس تركته لانه نجيض وعرف اللعبه ..

الشباب نفسهم لم يكونوا مبسوطين وتحس في وجوههم الاحباط لا ادري مرد هذا هل هو سوء تنسيق او ان عامة الشعب ملوا هذه الفوضي او رمضان او ان الاعتقالات اثرت او قلة التمويل او ماذا لا ادري

ومن مشاهداتي ايضا اني لم اري عسكري واحد لامن قريب ولامن بعيد وألاحظ ايضا هدوء تام في كل منطقة الشعبيه بل بعض الشباب اثروا ان. يشاهدوا الكوره بدلا من المليونيه . الحركه تسير بصوره طبيعيه الا عندما تقترب من المؤسسه توجد بعض التروس بالقرب من منطقة مسجد المؤسسه ..

لو كنت مكان الحكومه لجعلت البلد تسير بطريقه اعتياديه ولاداعي للعطله ولاداعي ايضا لتقفيل الكباري والمساله كلها اخذت حجم اعلامي اكثر مما تستحق ولاادري علي ماذا استند الدقير عندما قال هذا اخر يوم للعسكر ..وبتعبير مبسط ان 6 اكتوبر انبشقت .

✍🏻الكليس