حيدر المكاشفي يكتب: بعد كل هذه (الخندقة) ماذا بقى للانقلاب





يطلق الكورنجية (أهل الكورة) مصطلح (الخندقة) على طريقة اللعب التي تعتمد أسلوب الدفاع الكامل، وغالبا ما تلجأ لأسلوب الخندقة الفرق الصغيرة والضعيفة حتى لا تمنى بهزيمة ثقيلة، فتتكتل دفاعا لحراسة وحماية مرماها خوفا من هزيمة بجلاجل، وأحيانا تلجأ للخندقة حتى الفرق الكبيرة عندما تعوزها الثقة في النفس..بالأمس السادس من ابريل ومنذ صباحه الباكر بل منذ مسائه المتأخر، طبق الانقلابيون طريقة الخندقة الجبانة، فبعد اعلان لجان المقاومة عن تسييرها مواكب مزلزلة في هذا اليوم الذي يصادف اليوم الذي بدأ فيه اعتصام القيادة ويتزامن مع ذكرى انتفاضة ابريل 1985، ارتفع مستوى الأدرينالين عند الانقلابيين و(باظت اعصابهم) وارتفعت وتيرة القلق والتوتر، ففكروا ثم قدروا ثم نظروا ثم عبسوا وبسروا ثم أدبروا واستكبروا، وأخيرا قرروا ان (يتخندقوا) لحماية انقلابهم من الزلزال، فكان ان اعلنوا فجأة يوم السادس من ابريل اجازة رسمية لكل القطر بلا اي مناسبة اذ لم تحدد الامانة العامة لمجلس الوزراء مناسبة هذه الاجازة الفجائية، حيث لم يكن بمقدورها ان تنسبها لاعتصام القيادة ولا للانتفاضة، فأعلنتها هكذا (قطع أخضر) بلا مناسبة (اجازة والسلام)، ولكن الواضح ان هذه الاجازة تأتي ضمن جزئيات خطة (الخندقة)، فبالاضافة الى الاجازة سارعوا لإغلاق كل الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، فيما أبقوا على جسري الحلفايا وسوبا مفتوحين أمام حركة المرور، وهي (حركة في شكل وردة) كما يقول الساخرون، فهذين الجسرين بعيدين جدا من مداخل العاصمة مما يصعب على المواطنين الحركة عبرهما (وفتحهما واغلاقهما سواء)، فتحولت العاصمة الى ما يشبه مدينة الأشباح ولم يبق الا ان ينعق فيها البوم (البعجبو الخراب)، فقد قلت فيها حركة المارة والراكبة الى درجة الانعدام واختفى اي مظهر مديني ومدني فيها، بينما تفشت فيها المظاهر العسكرية وانتشر الجنود بكثافة عالية، وتمددوا على امتداد محيط القيادة العامة حتى صينية بري شرقا، كما تخندق الدعم السريع حول مقره الرئيس ونشر في محيطه اعداد كبيرة من السيارات المسلحة، وكذا الحال في محيط القصر وما جاوره، وفي شارع المطار على مقربة من البوابة الرئيسية لمطار الخرطوم الدولي، وفي مداخل الجسور، خاصة جسر النيل الأبيض، قبالة المجلس التشريعي (البرلمان) والسلاح الطبي وسلاح المهندسين، مع تمركز وانتشار عشرات المدرعات والسيارات المحملة بالأسلحة وكأنما يتأهبون لخوض حرب دفاعية ضروس ضد عدو شرس، هذا غير إفراغ محطات المواصلات الرئيسية بالسوق العربي وموقفي شروني وجاكسون واخلاءهما من اي وسيلة مواصلات، واغلاق كل المحال التجارية على امتداد هذه المنطقة.. كل هذه المظاهر العسكرية الحاشدة لو شاهدها زائر خالي ذهن من 6 أبريل، لظن ان البلاد تخوض غمار حرب بأعتى من حرب روسيا واكرانيا، وسيستغرب جدا لو علم ان كل هذا الحشد من الجنود والاسلحة واغلاق العاصمة وحظر التجول لمجرد مقاومة ومواجهة مسيرات سلمية تعبر عن رأيها ولا تملك غير هتافاتها وشعاراتها..كان هذا هو مشهد العاصمة أنقله كما هو على حقيقته قبل اكثر من ساعة ونصف من موعد انطلاق مواكب الزلزال، وهي اللحظة التي دونت فيها هذه المشاهد التي تأتي كحلقة جديدة في سلسلة الحراك الثوري المستمر بلا توقف منذ انقلاب اكتوبر، والمؤكد ان هذه الحلقات ستتصل وتتوالى تباعا بحسب تأكيد الثوار بأن زلزال 6 أبريل ليس سدرة منتهاهم، وان تصعيدهم لن ينتهي الا بنهاية الانقلاب، فروح التحدي والتصميم التي نشهدها وسط الثوار، لدرجة عبورهم الحاويات المنصوبة في مداخل الجسور زحفا من تحتها وتسلقا انهم ماضون في ثورتهم حتى النصر..

صحيفة الجريدة