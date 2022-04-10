أرى أصوات (حنينة) تنادي للتعامل مع 9 طويلة برفق





أرى أصوات (حنينة) تنادي للتعامل مع ٩ طويلة برفق، ويقولون انها مجرد سرقة والسرقة عقوبتها ليس القتل.

اولا هذه ليست سرقة، فالسرقة تكون خلسة، بالدس يعني وبدون ان يعلم الشخص المسروق.

ما يحدث هو قطع طريق وحرابة

ثانيا عقوبة قطع الطريق والحرابة هي القتل

ناسنا ذاتهم مقصرين لانه الحرابة فيها تنكيل وصلب وقطع من خلاف، ما قتل ساااي يعني يقتلوه ويبشتنوه

اي زول ٩ طويلة يضبط متلبسا معتديا يحمل سلاح، تموه ونكلوا بيه وعلقوه في عمود كهرباء

بالأمس ونحن جاين من شغل بشارع النيل حوالي الساعة ٤، جمب استوب ابروف، لمحت اتنين بموتر واقفين جمب عربية مبركنة، واحد سايق الموتر والتاني بحاول يكسر في المرايا الشمال، كلمت صحبي السايق لحدي ما وقفنا العربية كان ذي ٥٠ متر فتحت الباب ونزلت،

ركبوا الموتر واتخارجوا قلبوا شارع الظلط طبعا ما قدرنا نعمل شي لانه شارع النيل اتجاهين.

عموما الجايات اكتر من الرايحات

وليد محمد المبارك