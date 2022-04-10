الطاهر ساتي يكتب.. مًخدّر جديد ..!!





إليكم ………………….. الطاهر ساتي

:: نصف عام إلا قليلاً، منذ 25 أكتوبر، ولا يزال المجلس السيادي عاجزاً عما وعد به الناس، كما عجز عن تنفيذ برنامجه حسب الجدول الزمني الموثق في بيان رئيس المجلس السيادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة يوم البيان.. عجز المجلس السيادي عن تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة، وفشل في تنفيذ محتوى بيان 25 أكتوبر، وليس هناك أي مسمى آخر لما حدث ويحدث غير العجز والفشل..!!

:: ومن المحن، بعد نصف عام، يحدثنا العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس السيادي عن تشكيل حكومة جديدة خلال (الأيام المقبلة)، ويقول إن هذه الحكومة المرتجاة هي رغبة (الأغلبية الصامتة) التي تأذت من الفوضى السياسية.. لقد صدق، فالأغلبية الصامتة بحاجة إلى حكومة كفاءات وطنية تنفذ ما تبقى من الأمن والاقتصاد والخدمات من بحر التردي، وتجنب الناس والبلد مخاطر الفوضى الراهنة..!!

:: فالأغلبية الصامتة بحاجة إلى حكومة تشعرها بأن (هناك دولة)، ولكن المؤسف أن المجلس السيادي عاجز عن تشكيل هذه الحكومة.. بعد 25 أكتوبر، كان يجب الشروع في بناء دولة المؤسسات المهنية (غير المتحزبة)، أو كما وعد البرهان.. وكان يجب فك كل أنواع الاحتكار وتقوية الاقتصاد الحر؛ لتكون المنافسة العادلة والشريفة بالجودة والسعر، بلا محباة أو محسوبية أو محاصصات حزبية، كما وعد البرهان..!!

:: ثم بعد 25 أكتوبر مباشرة، كان يجب تأسيس مناخ سياسي مُعافى بحرية (غير المطلقة)، وبالديمقراطية الراشدة غير العبثية؛ وذلك دون المساس بأمن البلد وسلامة المجتمع، ولكن البرهان عجز عن فعل ذلك، فانحدر الأمن، لتحل محله في الأسواق والشوارع (مملكة 9 طويلة).. وقبل كل هذا، بعد 25 أكتوبر، كان يجب أن تبدأ حكومة الكفاءات المستقلة التي وعد بها البرهان مهمة الانتقال بالبلد من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة؛ ليتفرغ الشعب للبناء والإنتاج، والقوى السياسية للانتخابات..!!

:: لقد أهدر البرهان الكثير من الزمن وموارد البلد، وذلك بإهدار فرص تأسيس (الحكومة الانتقالية)، بدلاً عن حكومة النشطاء والعسكر.. بعد استقالة ابن عوف، توقعت ما أسماها أبو هاجة بالأغلبية الصامتة أن يشكل البرهان حكومة مهام مستقلة، لفترة محددة، تعقبها انتخابات، ثم سُلطة مدنية، ولكن البرهان لم يفعل.. وكذلك بعد جريمة فض الاعتصام، توقعت الأغلبية الصامتة أن يُشكل البرهان حكومة مهام مستقلة، تعقبها انتخابات، ثم سُلطة مدنية تحاسب الجناة، ولكنه لم يفعل..!!

:: ثم بعد 25 أكتوبر 2021، توقعت المسماة بالأغلبية الصامتة أن يُشكل البرهان حكومة مهام مستقلة، لفترة محددة، تعقبها انتخابات، ثم سُلطة مدنية كاملة، كما وعد في بيانه، ولكن فاجأهم البرهان بانتظار (حلول فولكر)، وما أسماه بالتوافق السياسي، وهذا ما لم يحدث في تاريخ السودان.. ولذلك، فإن فترة أبو هاجة المسماة بالأيام القادمة مجرد تخدير آخر للأغلبية الصامتة، لتصبر على المزيد من الفوضى والتردي..!!

صحيفة اليوم التالي