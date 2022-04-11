الطاهر ساتي يكتب.. فليكن جهراً..!!





إليكم ……………… الطاهر ساتي

:: ومن التسريبات، كلف رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اللواء المتقاعد مبارك عبد الله بابكر، بملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسب مصادر (الشرق).. (زمن الدسدسة والغتغيت انتهى)، أو يُفترض ذلك، ليس فقط في قضية التطبيع، بل في كل قضايا الوطن.. ثم إن العلاقة مع إسرائيل يجب أن تتجاوز مرحلة الأسرار إلى مرحلة الوضوح..!!

:: الوفود والزيارات يجب أن تكون مُعلنة، أي في الهواء الطلق وتحت سمع وبصر الشعب، كما تفعل إسرئيل.. وكما قلت كثيراً، ليس هناك ما يمنع البعض عن رفض اتفاق السودان مع إسرائيل على السلام.. فالمرحلة التي نعيشها هي مرحلة الديمقراطية، بحيث فيها حُرية التعبير (حق عام).. فليرفض السلام مع إسرائيل مَن يشاء، ولكن بغير تضليل للرأي العام..!!

:: فالحكومة الانتقالية غير المفوضة بالتطبيع مع إسرائيل هي ذات الحكومة التي وافقت بالإبقاء على جيوش موازية لجيش البلد لحين الترتيبات الأمنية، ثم وافقت على الحكم الذاتي لبعض مناطق السودان، ثم وافقت على فصل الدين عن الدولة مع خيار حق تقرير المصير لمناطق السودان، ومع ذلك لم تعترض هذه الأحزاب، ولم تُلوِّح بالوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية مثل (صنم العجوة)، يأكلونه ليلاً ويعبدونه نهاراً..!!

:: فالسودان لم يكن مُناصراً لقضية فلسطين بالهتافات، كما كانت تفعل الأنظمة العربية، بل ناصرت بلادنا هذه القضية بالروح والدم والمال والسلاح، أي كانت دولة مواجهة.. ورغم الفقر والنزوح، ظل السودان يُحارب إسرائيل (وحيداً)، بحيث لم يقف معه أحدٌ حين دكّت إسرائيل مصانعنا، وقتلت بعض أفراد شعبنا.. وعندما كانت تنعم شعوب كل الدول بالأمن والسلام، ظل شعبنا وحده يدفع ثمن الحرب مع إسرائيل..!!

:: والدوائر الداخلية والخارجية التي تهاجم وتعاتب بلادنا على اتفاقية السلام مع إسرائيل اليوم، هي ذات الدوائر التي كانت تحتفي حين تقصفنا إسرائيل.. وبالمناسبة، إسرائيل لم تكن تقصف غير بلادنا، لأن بلادنا كانت الوحيدة التي تحاربها بأسلحة غير الشعارات والهتافات والأناشيد، وذلك بتحويل أرض البلد إلى معبر للسلاح وملاذ لمن يحاربونها.. وعليه، فما يحدث هو صناعة السلام، وفليكن جهراً..!!

:: وإن لم نكسب من السلام غير تجنيب بلادنا كل أنواع الحرب، المُعلنة منها والمُستترة، فإن هذا يكفي مكسباً.. أما التطبيع، فليكن عاجلاً.. ونأمل أن تنجح الحكومة في تحويل اتفاقية السلام إلى تطبيع يجلب المصالح لشعبنا في كل مناحي الحياة.. وكثيرة هي الدول ذات العلاقة الجيِّدة مع إسرائيل وأمريكا، ومع ذلك لم تنهض اقتصادياً، هذا صحيح.. ولكن، هل العيب في هذه الدول أم في إسرائيل وأمريكا..؟؟

:: فالسياسة الداخلية هي الأرض التي يجب أن تُبذر فيها الحكومات الوطنية بذور العلاقات الخارجية.. إن أصلحنا هذه الأرض بحيث تكون خصبة، فهي حتماً ستُنبت البذور ويُثمر الزرع، فينهض الشعب وتتعافى البلاد من الحرب والجهل والفقر والمرض.. وإن لم نُصلح الأرض، ماتت البذور في جوفها، ونبقى على ما عليه حالنا (سجم ورماد)..!!

صحيفة اليوم التالي