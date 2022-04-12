تبيان توفيق: ثورة ديسمبر (ضربت شًمبر) ومشروع السودان الجديد بأفكار العلمانية (حجروا غِطس)





حًلب النمله

عزيزي السوداني البقى واعي وواقعه ليهوا الرصه!! هل تعلم بأن (حًلب النمله) أهون لديك من أن تدخل في نقاش حضاري وحوار عقلاني بحسابات المنطق البسيط الذي لايقبل الذياده والنقصان فتحاول أن تُقنع من خلاله قحاطي واحد بأن ثورة ديسمبر (ضربت شًمبر) ومشروع السودان الجديد بأفكار العلمانيه (حجروا غِطس) وحفرولوا حُفره بالأزمة والطوريه!! وأن أهل السودان قد تهللت وجوههم وتنفست صدورهم وصدح صوتهم وبانت قوتهم وتقدم عًزمهم ومضى ثباتهم وإستيقظوا من ثُباتُهم وثًبت أجرهم على تحمل أزاكم سنتين ونيف!!

أوعك تجتهد مع الحمير!! ولو جادلك قوليهوا المشتهي الحِنيطير يطير!!

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أصبحتُ أشفق الناس على فصائل القحاطه وأطفال لجان المقاومه فعندما تراهم في المواكب تحس بالحسره والوجع والضياع الذي أصابهم!!

ينبحون ككلاب الصيد دون نتائج

حتى العامة من الناس أصبحت تُهًمهم حولهم عندما تمر من جنبات احتجاجاتهم فتقول بصوت الشفقة وإحساسها ياحليلهم مساكين والله،، ياحليلهم فتروا الأولاد ديل،، ياحليلهم مافي زول بقى شغال بيهم!! وهكذا نسمع ونستمتع

أصبحت لا أطيق كل شي حتى هُم

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تخيل الشيوعين ديل كلاب قدر شنو؟ هل تصدق إنو صديق كبلوا القيادي بمركزية الحزب الشيوعي يستنجد بالإمارات ومصر!!

دنيا دواره

الشيوعين ديل اكتر ناس كانوا معاديين الإمارات ومصر وكل يوم بنبزوهم هسع جاين يتمحلسوا ويلحسوا العُقال من جديد!!

ياكبلو مافي طريقه مافي طريقه!!

تبيان توفيق ❤️