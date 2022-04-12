تبيان توفيق: تعليقي حول (فيديو لقمان)





يعاني الشعب السوداني ومنذ إندلاع الثوره من حرب الإعلام وإستخدام التقنيات بطريقه غير مسؤوله فيتلغفُها الناشطين والسياسيين لتحقيق أهدافهم الرخيصة ليس لأجل شيء سوى من أجل الحُكم والسُلطه ولقد رأينا في ذلك كثيرآ من الفيديوهات والصور المُركبه!!

بل أن الأمر بلغ بهم بأن يخدعونا حتى في أعداد الموتى وصورهم لذلك هم لن يترددوا في أن يفعلوا كل ممكنِ ومستحيل من أجل أن يُسحل السودان وتتقد نار الفتنه وتزداد نعرات العنصريه البغيضه!!!

عزيزي المواطن أنت أمام تكوينات (مغلقه) لاتخاف الله ولاتتردد في إيقاظ الفتنه لذلك تريث ولا تتعجل حتى تتضح الحقائق لتكون ع بينه!!

خبر فيديو لقمان يحتمل إثنان (مابين الخطأ والصواب) لذلك لن أتعجل في التصفيق والتصديق كما فعل الشانئون من بني قحطان!!

الشيء الذي جعلني متردده عن التصديق والتأمين على ماقِيل وإنتشر هو فرح القحاطه بذلك وتأجيجهم له وبيعهم لسنان التضامن والعطف ومن هذا أقول مايُفرحكم يجب أن يُبحث ويتحًرى عنه !!

لذلك فأنني أطالب بإجراء تحقيق عاجل حول الحادثه وتمليك الشعب الحقائق إن صح ماقيل وجب العقاب على من قال وبدون تأخير وإن لم يصح ما قِيل وجب العقاب على من تسبب في ذلك وسعى لإحداث الشرخ الذي لن يُغتفر!!

وهذا قول الحق!!

تبيان توفيق ❤️