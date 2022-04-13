يدافعون عن لقمان ليس لانه من دارفور بل لأنه قحاتي





لم يتحدث أحد عن العنصرية التي تعرض له الفريق الكباشي والعبارات التافهة التي قيلت بحقه في منزل الصحفي عنقرة من صعاليق الثورة ، فقط لأن الكباشي ليس قحاتي ؟ ولم يتحدث أحد عن العنصرية التي تعرض له الفريق أول حميدتي وقوات الدعم السريع فقط لأن هؤلاء ليسو قحاتة ، ولكن يتحدثون عن لقمان القحاتي ويدافعون عنه ليس لانه من دارفور بل لأنه قحاتي ولو لم يكن قحاتي لسبه القحاتة أكثر من هذا ؟

بطلوا المتاجرة بالعنصرية فالقحاتة أكثر ناس عنصرين في هذا السودان .. ولكم في طرد بنات دارفور من الداخليات وتركهن في العراء عبرة فترة حكم قحت ؟ وكل الفتن القبلية في دارفور الأن من صنع قحت . لم يدافعوا عن لقمان لأنه من دارفور بل يتاجرون به لأغراض سياسية كهتافهم الفارغ كل البلد دارفور وكان مجرد هتاف فقط …

إبراهيم بقال سراج