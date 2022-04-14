المحكمة العليا تعيد مصنع زيوت المحركات (فوكس) لصاحبه الذي توفي قبل أشهر معدودة





يحيا العدل …. مصنع زيوت المحركات ( فوكس ) يعود لمالكه شركة بتروباش:

صدر ظهر يوم الأربعاء قرار المحكمة العليا بإلغاء قرار مصادرة مصنع زيوت فوكس والذي سبق ان صادرته لجنة ازالة التمكين قبل عامين .. واعادته لمالكه الذي أسسه وهي شركة بتروباش ومؤسسها الراحل المقيم رجل البر والاحسان المهندس بشير حسن بشير .

وقد سبق لنا ان كتبنا عند المصادرة بان قرار المصادرة لم يتبع اي إجراءات قانونية بل كان لحسابات اخري ليس للمالك يد فيها .

وبهذا القرار يكون الحق قد رجع لاصحابه .. وكنا نتمني ان يعيش الراحل المقيم هذه اللحظات ولكن ارادة الله كانت غالبة حيث توفاه الله تعالي قبل اشهر معدودة . رحمه الله .

احر التهاني لاسرته وللاهل بالخرطوم وودالنعيم وودمدني وبركات والشارقة.

Salah Albasha

