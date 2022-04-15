رؤيا أمين: السياسة في السودان أصبحت تقاد بالشتم والشماتة





🛑#كلمة_حق ✋.

📍النقطة الأولى :

أنا ماضد كلام الناجي كل كلامه كان جميل

ومحفز للإسلاميين وصحيح وماقلنا شيء خالص

هو ماغلطان في كونه وضح أن الأفضلية في قيادة الدولة للشخص العنده مبادئ وأخلاق ودين بحكمه وبمعنه من الرضوخ للكفرة وأن الوطن والدين مع بعض أهم وانه يكون مؤهل علمياً وكدا … ألخ كلامه صح ومنطقي ماقلنا شيء .

📍النقطة الثانية :

غلط غلط كبير جداً في كونه ضرب حميدتي في شخصة

وضرب أخوه في شخصة وضرب البرهان في شخصة

أتبع طريقة خاطئة جداً ومابتشبهه قيادي إسلامي وإن غالطوني في كلامي البعض بس الصح صح والغلط غلط والحق حق في النهاية والإسلامي لو ماقال كلمة الحق يبقى يراجع نفسو بس .

📍النقطة الثالثة :

كان الأصح أن يضربهم من غير ما ينقص من شخصهم ماكان في داعي يقول كلامه ده كان ممكن يستبدلو بكلام موزون يقول انه شخص ناقص علمياً وغير مؤهل علمياً لأنه يقود البلاد وهكذا وغير كفاءة ومامصدر ثقة لأسباب كدا كدا كدا الذكرها ديك من غير مايهبشهم في شخصهم وينتقص منهم علماً بأنهم ماحصل ضربو حد في شخصو بالرغم من العارفنو عن بعض القيادات عندنا إلا انهم دائماً كانوا بذكرو وبلمحو لبعض الأشياء دون ان يضربو في الشخص إذا كان ده زول الخلا أصبح لديه ادب سياسي نحنا المفروض نخجل على تصرفاتنا دي مامن شيمنا ولا تعليمنا ولا دينا قال كدا .

كان الأفضل يتكلم كشخص سياسي إسلامي ما بالطريقة حقت المهاترات واركان النقاش حقت جامعة الخرطوم دي😅😅!! لان الطريقة دي مامن الأدب السياسي وهو يعلم كدا بس يظهر انه عاوز العجاجة تقوم لأهداف شايف انها أفضل كدا فما حتقوم مالم يهيج الوضع كدا بالذات في الأوقات الحالية دي منها يلتف الأخوان حول بعض بالتحفيز الشايفو ده ومنها يجيب العجاجة والفوز للبثبت بس وبتحمل شكلو كدا😅😅.

📍النقطة الرابعة :

السياسة في السودان أصبحت تقاد بالشتم والشماته

والضرب في الشخص بدلاً عن الضرب في المواضيع والتصرفات … يظهر أننا فعلاً تغيرنا شديد ويظهر أننا تأثرنا بالأحزاب الأخرى وبقينا بنتصرف بالتصرفات البننبذها فيهم بقينا بنعملها نحنا زاتنا زيها …فالحمدلله بس .

📍النقطة الخامسة :

قد يحسب التصرف ده على كاااااافة الإسلاميين ..

ربنا ينور بصيرة قياداتنا ويهدي النفوس وينصر دينه بس .

في الختام كان ممكن يجيب العجاجة العاوزها دي من غير مايضربهم في شخصهم بكل سهولة من غير مايتجرد من الأدب السياسي والحركي الإسلامي ودي مافلسفات ده واقع بس مرات بعض القادة بحبو الطرق السهلة مهما كان نوعيه الطريق مادام بوصل للعايزو وده تكلم عنه د.حسن الترابي رحمه الله وكل كلمة قالها حالياً بتحصل بالحرف له نظرة ثاقبة في بعض إخوته وتحولاتهم 😓👌

نسأل الله أن يثبتنا على ما نحن عليه ويحفظنا بس✋.

رؤيا أمين

🦉🧠✍🏼#عجوز_عشرينية✍🏼🦉🧠