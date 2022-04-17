شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة أثارت ضجة غير مسبوقة… الفنانة إيمان الشريف تحصل على نقطة بــ(الشنطة) الكبيرة ومتابعون: (مبروك افتتاح بنك بت الشريف للتعامل بكل العملات)





انتشر في الأيام الماضيات مقطع فيديو من تصويره من حفل أحيته الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف وأثار ضجة غير مسبوقة,

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الجماهيرية وهي تتلقى أموال النقطة من شاب بطريقة جديدة وغير مسبوقة.

ووفقاً للفيديو المتداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل فقد صعد شاب للمسرح الذي تغني فيه المطربة وهو يحمل بين يديه (شنطة) ملئية بالأموال قام برصها على رأس الفنانة بل وحتى مساعدتها التي تقف بجوارها نالت نصيبها من النقطة الجديدة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وكعادتهم تسابقوا على نشر تعليقاتهم الساخرة والتي رصدت محررة موقع النيلين أبرزها, حيث كتب أحدهم: (مبروك افتتاح بنك بت الشريف للتعامل بكل العملات المحلية والأجنبية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين