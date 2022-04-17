حيدر المكاشفي يكتب: مياكولبا البرهان





باللاتينية وبالعربي تكتب مياكولبا، هي عبارة لا تينية تعني (خطئي) يعترف فيها مرتكبه بالذنب الذي اقترفه، ولم يكن خطاب البرهان رئيس مجلس السيادة الانقلابي وقائد الجيش وقائد انقلاب 25 اكتوبر، الذي ألقاه بمنزل ياسر العطا العضو السيادي الانقلابي في اعقاب دعوة افطار رمضاني، الا ممارسة لهذه المياكولبا، ففي اعترافاته فى ذلك الخطاب بما جره انقلابه على البلاد من متاعب ومصاعب ومحن، قال البرهان (الزول بقى غير آمن في منطقته وبيته وحلته، والأمن فيه انفراطٌ والاقتصاد فيه مشاكل، وكلنا فشلنا في إدارة الفترة الانتقالية) وزاد والبلد أمنها مهدد لأنه مافي زول قبلان ورضيان بالتاني، واسترسل قائلا أنّهم يعملون على تهيئة المناخ للحوار، وأضاف: (وفي هذا الخُصُوص عقدت اجتماعاً مع النائب العام ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمُحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، وخلال يومين أو ثلاثة، سيكون المُحتجزون في الخارج بشرط، أن لا يؤثر ذلك في سير العدالة). وأوضح أنه وجّه الأجهزة المختصة لمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره مما يساعد على تهيئة المناخ، مضيفاً: “نسمع أحاديث عن وحدة قوى الثورة ونحن سعيدون بذلك، لأنه يساعد على سرعة التوافق”. وأكد البرهان أنهم مُستعدون في حال اتفاق القوى السياسية على الجلوس بعيداً، وقال: (مستعدون في حال اتفاق القوى السياسية وقالوا لينا اقعدوا بعيد بي هنا نحن حنقعد؛ ونقول ليهم امشوا قدام ما دام انتو متفقين). وشدد أنّ هذه المرحلة تتطلّب من الجميع تقديم تنازلات للبلد، حتى لا تتبدد أمنيات هذا الجيل من الشباب، وأكّد أنّ السبيل للعبور بالفترة الانتقالية بسلام هو التوافق والتراضي بين الجميع. وقال يجب أن نستغل شعر رمضان الفضيل للوفاق. وواصل بالقول وكلما ازددنا تشظياً وتعنتاً وتمترساً خلف مواقفنا، كلما زادت معاناة الناس، واضاف بأنالفترة الانتقالية يجب أن تخرج وتتحرّر إدارة العمل التنفيذي للدولة من سيطرة الحزبية والعسكرية، وتكون من وطنيين ومستقلين نتوافق عليهم جميعاً قوى وطنية وسياسيين وشباب لجان المقاومة، والدور الأكبر في قيادة الانتقال يجب أن يكون للشباب لأنّهم الوحيدون الموجودون في الساحة لديهم أحلام وطموحات يريدون أن يحققوها.. تلك كانت (مياكولبا) البرهان، فهل تراها مياكولبا حقيقية تلزمها بعد الاعتراف بالذنب والخطأ الاعتذار عنه والتوبة منه، ثم العمل بكل جد لتصحيحه، أم تراها مثل مياكولبا الرئيس المخلوع البشير الذي مارسها غير ما مرة وكان ينكص عنها كل مرة، فقد كان المخلوع كلما ضاق عليه الخناق، يقول انه لن يترشح مرة اخرى، وكلما نزلت به ضائقة مرضية يطلب العفو والصفح من الذين ظلمهم ونكل بهم، فعند ذهابه للملكة العربية السعودية مستشفيا من داء عضال اصاب حلقه ولم تجدي معه العملية الجراحية التي أجراها بدولة قطر وزادت الامه واسقامه، خاطب الشعب السوداني عندما استشعر خطر الموت يطلب من كل من اساء اليه أو ظلمه ان يعفو عنه ويصفح ويسامحه، وفعلها كذلك ذات رمضان وفي مثل هذه الايام الرمضانية التي خرج علينا فيها البرهان بمياكولباه المذكورة، فالاعتراف بالذنب شئ محمود بل ومطلوب، ولكن لا يكفي المعترف بالذنب مجرد الكلام الهوائي، اذ لابد ان يعقبه مباشرة بفعل عملي يثبت به ندمه على ما اقترفه بيانا بالعمل، ولما لم تقع كل تلك البلاوي التي اعترف بها البرهان الا بسب الانقلاب، يبقى المطلوب منه ان يعتذر عن هذا الانقلاب ويعترف بخطأ اقدامهم على تنفيذه، ثم يبدأ على الفور في اعادة الأوضاع الى وضعها الطبيعي والصحيح التي قلبها الانقلاب رأسا على عقب، وبغير ذلك لن تعدو مياكولبا البرهان سوى ان تكون نسخة مكررة من مياكولبا المخلوع البشير..

صحيفة الجريدة