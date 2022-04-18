دندش: مشكلتي بس في (الرقاد) البحصل لما يجينا فنان او فنانة





انا شخصياً ما ضد فكرة الإحتفاء بزيارة اي فنان مصري او عربي للسودان، بالعكس دي حاجة كويسة شديد وبتخلي نتواصل مع جميع الثقافات بشكل صحيح.

انا مشكلتي بس في (الرقاد) البحصل لما يجينا فنان او فنانة…يعني يااخوانا بالجد حاجة كدا منتهي ال(overdose).

ياجماعة اقسم بالله نحن الرؤوسا والوزراء والعلماء بتاعننا لما يمشوا هناك مابلقوا ربع البلقاهو الفنان المصري ولا العربي بشكل عام لما يجينا هنا.

عااارف واحد سغيل كدا حيقول لي هسي: (طيب لو مشى ليهو فنان سوداني)…؟…وللسغيل دا حاارد واقول: (لو مشى فنان غالباً حيطلع من المطار براهو…ويركب تاكسي براهو وبرضو حيحاسب التاكسي كمان قبل مايفتش ليهو شقة ف وسط البلد يقعد فيها).

ناصية:

صاح…الناس دي متقدمة علينا جداً ف الدراما والمزيكا وكل اصناف الابداع…بس برضو (التقله سمحة)…يعني ماممكن نكون (الطيش) في الابداع والطيش كمان في (التقله).

تاني ناصية:

المصريين عندهم مثل شهير جداً بقول (اتقل على الرز يستوي)…ونحن صراحة لاقدرنا (ننجض) شغلتنا في الفن والمسرح…و لا صبرنا على الرز عشان يستوي…عشان كدا صينيتنا فاااااضية ولما يجينا ضيف مابنلقى حاجة نقدمها ليهو الا (نعصر ليهو رجليهو).!…بالضبط زي الحاصل اليومين دي 😂

أحمد دندش