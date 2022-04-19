منى ابوزيد تكتب : ونَسات جَبَنَـة..!





“لا تهتم النميمة بما خفي من فضائل الآخرين”.. برتراند راسل..!

(1)

مُتكلِّفات

– يا “روينا” لو سمحتِ قبل ما تغلي “الكوفي” جهزي صينية الفناجين و”الشوقر” و”الميلك” وأغلي “الووتر” كويس، بعدين آخر خطوة تشيلي أربعة ملاعق من “البرازيليان كوفي” تحركيها كويس، بعد داك أرخي ليها النار وأغليها تلات مرات وجيبيها طوالي مباشرة على هنا، أوكي؟. معليش يا جماعة البت الشغالة الجديدة دي مخها تخين شوية، المرة اللي فاتت كانت ح تفضحنا مع ضيوف جمال..!

– أبداً يا “فيفي” يا هو حال الشغالات..!

– سمعتو بي طلاق “ضرة” سارة..؟!

– تعرفي يا “سمسم” أنا من أول يوم شفت البت دي قلت الراجل دا أكيد ح يطلقها، ما ممكن بعد ما كان عايش مع زولة أنيقة ولبقة وسيدة مجتمع زي “سارة” يقدر يعيش مع واحدة زي دي، كانت نزوة ويبدو أنها هسه عدت خلاص، بعد ما زهج منها..!

– كلامك صاح يا “فيفي” زولة “بيئة” كدا ولبسها بلدي خالص وكمان صوتها عالي، لكن أنا رأيي في راجل “سارة” دا من زمان إنو “واحد” ذوقو بلدي وتربية عدم وعينو ما مليانة، عشان كدا عمره ما عرف قيمتها..!

– الرجال ديل بقوا ما مضمونين يا جماعة..!

– ما في ضمان خالص، القهوة وصلت، تفضّلوا “كوكيز”..!

(2)

تقليديَّات

– والله يا “زينب” ما طالباني حليفة شفتها بي عيني دي..!

– ووب علي من قهارة بنات الزمن دا..!

– هي قالوا لك سائلة في زول..؟!

– ومرتو سوت شنو..؟!

– مرتو شالت هدومها وساقت أولادها ومشت على بيت أهلها..!

– قالوا البت وأمها “كاتباتنو”..!

– أصلو، الراجل دا “مَشَرَّب” و”مَلَيَّس”، دي ما سواة زولاً عاقل..!

– “تَنِّي الفنجان”، الرسول تشربي، الله يصرف الرجال..!

(3)

مُتثاقٍفَات

– الزول دا منطلقاتو شنو في حكاية الكذب دي..؟!

– مبرراتو واهية جداً، كان مرتبك ومتلعثم ومنطقو ما أقنعني. حاول يغلبني بالصوت العالي لأنو مفلس ليس إلا، إنما أنا ماسكت أديتو “لكْشَر” في الأخلاق..!

– طيب هو ما دام متزوج ما كان يقول من الأول، وبكدا يضعك أمام الخيار، يا قبلتي يا أعلنتِ رفضك بشكل حاسم وقاطع وأنهيتِ المسألة..!

– مش بالله..؟!

– هي “زوجته” مالها، ليه ما مالية عينو..؟!

– أبداً، قال زولة سطحية وسلبية وما بتعرف تناقش أي قضية..!

– يعني جاهلة ما متعلمة..؟!

– لأ، هي متعلمة بالفهم الأكاديمي، إنما غير مثقفة بالمرة..!

– من يومين قرأت دراسة حديثة عن التأثير الإيجابي للكافيين على مزاج الرجال بالتحديد..!

– أنا بفتكر إنو تراثنا الغنائي الشعبي سبق الدراسة دي بعقود من الزمان..!

– معقول.. كيف الكلام دا..؟!

– ما سمعت “بفنجان جبنة بي شمالو، يسوى الدنيا بي حالو”..؟!

(4)

المتغير

ـ الزمان والمكان..!

ـ شكل “الفناجين”..!

ـ نوع البُن..!

(5)

الثابت

– الخوض دوماً وأبداً في سيرة أشخاص غائبين..!

– الإصرار على أن يكون الرجل هو العنصر الرئيسي في أي قطيعة..!

– الاستمتاع الشديد بذلك..!

صحيفة الصيحة