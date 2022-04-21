شيخ الزين وبقية مشايخنا الدعاة والقراء مع الفنانين والكوميديين والقونات.. القوة الناعمة بتاعة السودان





يتواجد الشيخ الزين محمد أحمد الآن في جمهورية تشاد في زيارة تمتد يومي الأربعاء والخميس ، يؤم فيها المصلين بصلاة التراويح بمسجد الملك فيصل ومسجد الشهداء بالعاصمة انجمينا ، كما سيقدم دروس قرآنية بمركز يوسف بوي الإسلامي .

الخبر متداول في المواقع والصفحات التشادية ، بس في كم حتة لاقيت أن التشاديين مستائين من تمدد الفنانين والفنانات والقراء السودانيين في تشاد ومستغربين من الاحتفاء الزائد بيهم عند النخبة الاقتصادية والسياسية التشادية ، والكلام دا يشبه لي نفس الجرس الدقيناه بمناسبة زيارة داليا البحيري للخرطوم قبل كم يوم .

شيخ الزين وبقية مشايخنا الدعاة والقراء مع الفنانين والكوميديين والقونات ، ثم جامعة أفريقيا العالمية ومنظمة الدعوة الاسلامية (زمان) والطريقة التيجانية وكل الحاجات البتربطنا بافريقيا وبتربط أفريقيا بينا ، الحاجات دي هي القوة الناعمة بتاعة السودان البتقدم عنو صورة لافريقيا ، وبتقوي تأثيرو فيها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ..

ف يبقى نحافظ عليها ونعززها ونقويها ونكبر كومها ونخليها تتمدد لأقصى حد

يوسف عماره أبوسن