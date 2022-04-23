نورهان: سكة ضياع ..يكفيكم فقط ان كل السودان حاليا بعرف (رشا والعبادي)





سكة ضياع دليل عافية للدراما السودانية❤️

قصدت عدم التنبؤ و اطلاق الاحكام المسبقة لهذا العمل الدرامي قبل متابعته ب عين مشاهد لا اكثر

و ما ان مرت العشر الاوائل من حلقاته الا و كنت انتظر بشغف ماتحمله الحلقات الاخرى

هذا العمل الذي كشف في المقام الاول النقاب عن مواهب لم نراها مسبقا

و تفجر الابداع من وجوه جديدة دون تكلف او تصنع جعلتنا نتعاطف مرة و نتشوق مرة و كل منا يتوقع النهايه بشكل او اخر

…

لم تكن سكة ضياع ابدا

بل كانت بصيص امل مفقود في تقدم الدراما السودانية

كانت منصة ابداع لا متناهي من كل ابطال المسلسل دون تحيز ..

كانت سكة علاج درامي بشكل يعكس حال الواقع و الشارع والشباب..

كانت بوابة مرت عبرها اجندة حقيقة مسكوت عنها

❤️

اما في بريد الفنان احمد الجقر:

على الصعيد الشخصي تفاجئت ب هذه الموهوبة الجبارة

و هذا الاتقان المتناهي

انت ممثل من طراز خاص و ليتك لمن تبخل علينا ب هذه الموهبة منذ سنوات

❤️

تحية لكل طاقم العمل

و يكفيكم فقط ب ان كل السودان حاليا بعرف (رشا و العبادي)❤️

نورهان نجيب