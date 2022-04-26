المحكمة ترفض تجديد حبس أعضاء إزالة التمكين





رفض قاضي جنايات المحكمة العامة بالخرطوم شمال، تجديد الحبس لأعضاء لجنة إزالة التمكين.

رفض القاضي طلب النيابة العامة بتجديد حبس كل المقبوضين من أعضاء لجنة تفكيك التمكين ما عدا المحبوس عبد الله سليمان.

وقالت هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في بيان أمس “جاء قرار مولانا القاضي طيب الأسماء مسبباً تسبيباً يتّسق وصحيح القانون بعدم وجود أي بيِّنات مبدئية في مُواجهة المتهمين، سيما وقد اكتملت إجراءات التحري معهم، ومعلومٌ أن مادة الاتهام ضد المحبوسبين كانت تحت نص المادة ١٧٧/٢ من القانون الجنائي لسنة 1991م خيانة الأمانة”.

وأضافت: “ظلّت هيئة الدفاع عن المتهمين تؤكد أن البلاغ في أساسه لم يكن سوى كيد سياسي ولا يقوم على أي أساس قانوني يسنده، ووفقاً للقرار بعاليه على النيابة العامة وإدارة السجون إطلاق سراح المعتقلين فوراً، وإلا فإنّ بقاء المتهمين بالحبس بعد صدور هذا القرار من القاضي المختص سيرقى إلى جريمة في حق المقبوضين وفقاً لنص المادة ١٦٤ من القانون الجنائي الموسومة بجريمة الاعتقال غير المشروع، كما نُحمِّل النيابة وإدارة السجن بسوبا المسؤولية المباشرة في هذا الاعتقال التعسفي غير مشروع”.

وشددت هيئة الدفاع على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق موكليها، مُضيفةً: “وأولها حريتهم وكافة ما لحق بهم من أضرار لا تُحصى ولا تُعد من سلطات الانقلاب الغاشم”.

صحيفة اليوم التالي