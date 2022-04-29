ابراهيم الشيخ: سلموا 9 طويلة للشرطة ولسيادة حكم القانون ولا تأخذوا القانون بأيديكم





شهدت اكثر من فيديو تعرض فيه

عصابات ولصوص ٩ طويله كما اطلق عليهم

للاذلال والمهانه والضرب

تقديري ان هذا لا يليق بنا كشعب

ولا يشبه قيمنا ولا اخلاقنا كشعب طيب ومتسامح

المنهج واضح

لا يجرمنكم شنئان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي

لا تزيغوا عن المنهج فتكونوا من الهالكين

توسل المقبوض عليهم وهم يعذبون ويضربون لا يمكن ان يقابل

بالمزيد من الضرب والاذلال….ذلك مثير للشفقة والغثيان

سلموهم للشرطة ولسيادة حكم القانون ولا تأخذوا القانون بأيديكم

حتي لا تتحول بلادنا لغابه

اقول قولي هذا واسأل الله ان يجنب بلادنا سوء المنقلب والمنزلق

ابراهيم الشيخ