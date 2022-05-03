شاهد بالصورة: اللصوص الفاسدين المجرمين يتقدمهم (وجدي شاشات) وصلاح مناع في زيارة لمنزل (المدمرة) خالد عجوبة





في الصورة اللصوص الفاسدين المجرمين يتقدمهم (وجدي شاشات) وصلاح مناع في زيارة لمنزل (المدمرة) خالد عجوبة٠

صورة تؤكد بالغ الحفاوة التي يتمتع بها (المدمرة) عندهم وتقطع الشك باليقين أنهم كانوا يثقون فيه ثقة مطلقة تنفي عنه أي (كوزنة) وإلا صاروا رهط حماقة وسذاجة وغفلة وعبط٠

السؤال لماذا لم تظهر الصورة المقدم عبدالله سليمان أخشى أن يكون هو (فني التصوير) لهذه اللقطة٠

فالرجل محمول على الدناءة بالدرجة التي حوله الفاسد وجدي (شاشات) من ضابط محترم إلى مجرد (شيال وعتالي) يحمل عنه أشياءه٠ مناسبة نناشد فيها سعادة مدير عام الشرطة العظيم بتكوين لجنة محاسبة ضده بعد أن قام بانتقاص واهدار سمعة وهيبة الشرطة وفقا لافادات خالد عجوبة٠فالشرطة أعظم وأشمخ من أن يندس كرامتها (وضيع) مثله٠

إنا لله وإنا إليه راجعون٠

عمر كابو